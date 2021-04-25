9 أطعمة تنقي الجسم من السموم

المصدر:
  • دبي ـ البيان الصحي
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تساهم العديد من الأطعمة على تنقية الجسم من السموم أثناء تناولها خلال شهر رمضان على وجه التحديد، بعد ساعات الصيام، فإدخالها إلى الوجبات، موقع «بولدسكاي» المعنيّ بالشؤون الصحية، يذكر 9 أطعمة من شأنها تخليص الجسم من السموم الضارة أثناء الشهر الكريم:

1 الغريب فروت

يمكن تناول كوب من عصير الغريب فروت عند وجبة الإفطار، فهو كفيل بتنظيف الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين «C».

2 السبانخ

ينقي السبانخ الجسم بأكمله من السموم، حيث يكون بمثابة «المكنسة» التي تكنس كل السموم لخارج الجسم.

3 البرتقال

البرتقال غني بفيتامين «C» الذي يقوي المناعة فيقي الجسم من الأمراض، كما أنه يقتل الجراثيم ويخلص الجسم من السموم بفعالية كبيرة.

4 الثوم

حبات الثوم لها قدرة خطيرة في تخليص الجسم من السموم، حيث يحتوي على عنصر يسمى «أليسين» والذي يقوم بعملية «فلترة» للسموم، خاصة من الجهاز الهضمي.

5 البروكلي

ينقي البروكلي الجسم من السموم نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

6 الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر غنياً بمضادات الأكسدة التي تحسن من عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على وزن مثالي.

7 بذور دوار الشمس

تحتوي بذور دوار الشمس على الألياف والفولات، ذات الفوائد الذهبية للجسم، حيث تحافظ على صحة الجسم وتخلصه من السموم والبقايا المضرة.

8 الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. فثمرة الأفوكادو غنية بأحماض «أوميغا-3» الدهنية والتي تساعد الجسم في التخلص من السموم الضارة.

9 الكركم

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للميكروبات، لذا فهو يعتبر من المواد الفعالة التي تخلص الجسم من السموم.

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