9 أطعمة تنقي الجسم من السموم

المصدر: دبي ـ البيان الصحي

تساهم العديد من الأطعمة على تنقية الجسم من السموم أثناء تناولها خلال شهر رمضان على وجه التحديد، بعد ساعات الصيام، فإدخالها إلى الوجبات، موقع «بولدسكاي» المعنيّ بالشؤون الصحية، يذكر 9 أطعمة من شأنها تخليص الجسم من السموم الضارة أثناء الشهر الكريم:

1 الغريب فروت

يمكن تناول كوب من عصير الغريب فروت عند وجبة الإفطار، فهو كفيل بتنظيف الجهاز الهضمي والجهاز الدوري والكبد، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين «C».

2 السبانخ

ينقي السبانخ الجسم بأكمله من السموم، حيث يكون بمثابة «المكنسة» التي تكنس كل السموم لخارج الجسم.

3 البرتقال

البرتقال غني بفيتامين «C» الذي يقوي المناعة فيقي الجسم من الأمراض، كما أنه يقتل الجراثيم ويخلص الجسم من السموم بفعالية كبيرة.

4 الثوم

حبات الثوم لها قدرة خطيرة في تخليص الجسم من السموم، حيث يحتوي على عنصر يسمى «أليسين» والذي يقوم بعملية «فلترة» للسموم، خاصة من الجهاز الهضمي.

5 البروكلي

ينقي البروكلي الجسم من السموم نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

6 الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر غنياً بمضادات الأكسدة التي تحسن من عملية الأيض وتساعد في الحفاظ على وزن مثالي.

7 بذور دوار الشمس

تحتوي بذور دوار الشمس على الألياف والفولات، ذات الفوائد الذهبية للجسم، حيث تحافظ على صحة الجسم وتخلصه من السموم والبقايا المضرة.

8 الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم. فثمرة الأفوكادو غنية بأحماض «أوميغا-3» الدهنية والتي تساعد الجسم في التخلص من السموم الضارة.

9 الكركم

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للميكروبات، لذا فهو يعتبر من المواد الفعالة التي تخلص الجسم من السموم.

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