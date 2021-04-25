التغذية السيئة للحامل قد تزيد خطر بدانة الأطفال

المصدر: (دبي - البيان الصحي)

خلص باحثون إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يأكلن الكثير من الأطعمة المصنعة الغنية بالسكر والملح يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالبدانة في مرحلة متأخرة من الطفولة.

وقال لينغ وي تشين من كلية الصحة العامة في جامعة دبلن إن «الأطفال المولودين لأمهات يتبعن نظاماً غذائياً منخفض الجودة أثناء الحمل قد يكونون أكثر عرضة لأن يعانوا البدانة أو الدهون الزائدة في الجسم».

وأضاف «تشير دلائل متزايدة إلى أن الأيام الألف الأولى من الحياة، من الحمل إلى عمر السنتين، كانت فترة حساسة على صعيد الوقاية من البدانة لدى الأطفال».

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