ما هي أضرار الإفراط في تناول التمر؟

المصدر: وكالات

يعد التمر أحد الأغذية الغنية بالطاقة والتي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات، بالإضافة إلى احتوائه على ما لا يقل عن 15 نوعا من المعادن المهمة، إلا أن تناوله الزائد عن الحد ينطوي على خطورة شديدة.

وفقًا للعديد من خبراء الصحة يجب تناول 4-6 تمرات يوميًا، وإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، يمكنك تناوله مع فنجان من القهوة في الصباح، ثم مرة أخرى في المساء مع كوب من الشاي بالحليب أو الشاي الأخضر.

بالنسبة للشخص السليم الذي لا يمارس أي نشاط بدني ولديه زيادة في الوزن وقابلية للإصابة بداء السكري، يجب ألا يتناول أكثر من 5 تمرات يوميا.

أما الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي يزيد عن 7% ولا يمارس أي نشاط بدني، عليه تجنب تناول التمر تماما، حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وخفض وزنه.

8 مخاطر.. أضرار الإفراط في تناول التمر

- يمكن أن تسبب الكبريتيت الموجودة في التمر حساسية لمن يعانون من ردود فعل معينة، مثل آلام المعدة والغازات والانتفاخ والإسهال.

- يؤدي الإكثار في تناوله إلى الإصابة بالطفح الجلدي، بسبب العفن الموجود به.

- نظرًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى الحساسية، فإن التمر قد يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بالربو.

- على الرغم من أنه غني بالألياف، إلا أن استهلاكه بصورة كبيرة يمكن أن يساهم في زيادة الوزن بشكل كبير.

- غني بعنصر البوتاسيوم، لذلك يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه إلى الإصابة بارتفاع بوتاسيوم الدم، لذا من الأفضل إذا كانت مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة، عليك تجنب تناوله.

- غالبا ما يتم تغطية التمر بالشمع، لتحسين مظهره ومنحه مظهر لامعا، ولكي يبدو طازجا لفترة طويلة، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هضمية شديدة على المدى الطويل.

- التمر من الأطعمة السميكة جدا بالنسبة للأطفال، وذلك بسبب صعوبة هضمه، وبالتالي تناوله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات حيث يعمل على انسداد القصبة الهوائية للأطفال.

- بفضل احتوائه على نسبة عالية من السكر، قد يؤدي إلى إصابة الأسنان بالتسوس، لذا يجب الحرص على غسل الأسنان جيدا بعد تناوله.

9 فوائد

- غني بالألياف ومصدر رائع للبروتين، ما يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

- بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالإمساك.

- الألياف الموجودة في التمر مفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام.

- يساعد في مكافحة العديد من الأمراض والخلايا من الجذور الحرة، لاحتوائه على كمية عالية من مضادات الأكسدة.

- كما يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تعد من مضادات الأكسدة القوية، وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وأنواع معينة من السرطان.

- الكاروتينات الموجودة في التمر تعزز صحة القلب، وقد تقلل أيضًا من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين، مثل الضمور البقعي.

- قد يساعد في تحسين وظائف المخ، وتقليل الالتهاب ومنع تكون اللويحات في الدماغ، وهو أمر مهم للوقاية من مرض الزهايمر.

- يعد مصدر للفركتوز وهو نوع طبيعي من السكر الموجود في الفاكهة، لذا يمكنك استخدامه كبديل صحي رائع للسكر الأبيض في الوصفات، وذلك بسبب العناصر الغذائية والألياف الموجودة به.

- يحتوي على العديد من المعادن، بما في ذلك الفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، الضروريان لمنع الإصابة بهشاشة العظام.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز