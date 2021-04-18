الرمان.. كنز غذائي مليء بالطاقة والألياف

المصدر: دبي – البيان الصحي

الرمان من الفواكه الموسمية التي توجد بكثرة في الخريف ويتميز بشكله المحبب وبطعمه اللذيذ المفضل لدى كثير من الناس. كما يوصف الرمان بأنه كنز غذائي مليء بالطاقة والألياف كما أنه مصدر غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية مثل فيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور والمغنسيوم والحديد والزنك.

فوائد الرمان

التخفيف من الالتهابات والوقاية من تلف الخلايا: وذلك لما يحتويه الرمان من مضادات للأكسدة تعد سلاحاً واقياً للجسم للتخلص من الجذور الحرة.

الوقاية من السرطان: احتواء الرمان على مركبات يتميز بها عن غيره من الفواكه والتي تمنع تهتك الخلايا كما أنها تعزز تجديد بناء الخلايا وتحفز نموها وهذا يجعل له دوراً فعالاً في الوقاية من أنواع عديدة السرطان.

الرمان وصحة القلب والشرايين: يحافظ الرمان على مرونة الشرايين ويقلل من التهابات أغشية الأوعية الدموية كما أنه يقلل من أخطار الإصابة بتصلب الشرايين أو انسدادها.

الرمان وضغط الدم: يحافظ عصير الرمان على الإبقاء على معدل ضغط الدم بالجسم طبيعياً والسبب في ذلك هو تقليل كمية هرمون أنجيوتنسين الذي يسبب ضيقاً في الشرايين والأوردة.

الرمان وفقر الدم: من المعروف أن نقص الحديد بالجسم يؤدي إلى نقص في عدد خلايا الدم الحمراء وبالتالي نقص هيموجلوبين بالدم واحتواء الرمان على الحديد يساعد على الحد من مشكلة فقر الدم عن طريق زيادة عدد خلايا الدم الحمراء وزيادة معدل هيموجلوبين بالدم وأيضاً يعمل فيتامين ج الموجود بالرمان على تعزيز امتصاص الحديد بالجس.

الرمان وتساقط الشعر: يساعد الرمان على تغذية وتقوية بصيلات الشعر وبالتالي يقلل من تساقط الشعر ويزيد من مظهره الصحي البراق.

الرمان وصحة الجلد: يساعد الرمان على إنتاج الكولاجين الذي يساعد على تقوية الجلد وكبح تكوين التجاعيد الجلدية وزيادة نضارة البشرة.

الرمان والحمل: احتواء الرمان على الفيتامينات والعناصر المعدنية السابق ذكرها ومنها حمض الفوليك الذي يعد من أساسيات النظام الغذائي السليم أثناء فترة الحمل.

الرمان وتحسين أداء الجهاز الهضمي: يحتوي الرمان على الألياف التي تحسن من عملية الهضم وعلاج اضطرابات الأمعاء والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم والتهابات المعدة والاثني عشر.

وائل محمد فضل سيف الدين

أخصائي تغذية إدارة التغذية السريرية

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