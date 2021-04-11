«صحة دبي» تعزز توعية مصابي «كوفيد 19» والمخالطين وأولياء أمور الطلبة

المصدر: دبي - البيان الصحي

حرصت هيئة الصحة بدبي على إعداد أدلة إرشادية بشكل علمي موثوق ومبسط، وبلغة مباشرة يفهمها الجميع، تستهدف المصابين بـــ«كوفيد 19»، والمخالطين، وأولياء الأمور (الخاص بالطلبة).

وتعرف هيئة الصحة بدبي، في دليلها الأول المصاب بـــ«كوفيد 19»، بأنه كل شخص خضع لفحص البلمرة المتسلسل PCR في مؤسسة صحية معتمدة وكانت نتيجته إيجابية تؤكد إصابته بــ«كوفيد 19» إيجابية بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض للمرض.

وفيما يخص مجموعة التساؤلات والإرشادات المهمة، فقد جاءت على لسانها، كتالي:

رحلة المصاب

يتوجب على المصاب عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة بعد الحصول على النتيجة الإيجابية لفحص PCR، وعليه إخطار رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.

ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتواصل مع المصاب لاستكمال إجراءات العزل. ويمكن للمصاب المبادرة بالتواصل مع هيئة الصحة بدبي على الرقم المجاني 800342.

تحميل تطبيق COVID19-DXB واتباع الخطوات المطلوبة.

في حال ظهور أعراض للمرض على المصاب الاتصال على الرقم المجاني 800342 لحجز موعد للاستشارة الطبية، أو الاستعانة بخدمة الاستشارة المتاحة على التطبيق.

في حال عدم وجود أعراض للمرض، يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي، سواء في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي، لمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا توجد حاجة لإعادة الفحص.

كم مدة العزل الصحي للمصاب بــــ«كوفيد 19»؟

يبقى المصاب بفيروس بــ«كوفيد 19» في العزل الصحي (المؤسسي أو المنزلي) لمدة لا تزيد على 10 أيام، وينتهي العزل بعد اكتمال المدة المذكورة، مع وجود تحسن في الأعراض، وعدم وجود حمى خلال ثلاثة أيام متتالية على الأقل من دون استخدام أية أدوية خافضة للحرارة.

متى تنتهي مدة العزل الصحي؟

بعد مرور 10 أيام من تاريخ فحص (PCR).

بتحسن الأعراض في حال ظهورها.

بخلو المريض من أية أعراض أو حمى لمدة (3) أيام، دون أدوية خافضة للحرارة.

متى ينتقل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من شخص إلى آخر؟

أظهرت الدراسات العلمية أن فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد 19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة، حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى وتنخفض بسرعة ما بين اليومين (السابع والعاشر) من المرض، ولذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام، تفادياً للمخالطة، وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما أظهرت الدراسات العلمية أنه لم يتم العثور على الفيروس نشطاً أو معدياً، ببعد مرور 10 أيام حي إذا كانت نتيجة فحص PCR إيجابية.

هل يجب أن تكون النتيجة سلبية لخروج المريض من العزل الصحي؟

لا يشترط الخضوع لفحص PCR لإنهاء العزل الصحي، والإجراء الصحيح هو إكمال 10 أيام من العزل الصحي مع تحسن الأعراض، وعدم وجود حمى لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وذلك من دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة.

كم هي الفترة الزمنية اللازمة للتماثل للشفاء؟

يعتبر مرض «كوفيد 19» مستجداً وقد تتغير طبيعته، وقد أثبتت الأدلة العلمية أن التماثل للشفاء يختلف حسب مناعة الأشخاص واللياقة البدنية، لذلك نوصي بالالتزام التام بالعزل لمدة (10) أيام كحد أقصى للحالات التي لا تعاني من الأعراض أو لديها أية أعراض بسيطة.

أما للحالات التي صاحبها أعراض فإن الشفاء يعتمد على درجة الأعراض ومضاعفات المرض خلال فترة العلاج.

دليل إرشادات المخالط

وبالنسبة للمخالط، فتعرفه هيئة الصحة بدبي بأنه كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بمرض «كوفيد 19»، سواء قبل ظهور الأعراض على الحالة بيومين، أو منذ يوم إجراء اختبار «كوفيد 19» الإيجابي للحالة المؤكدة، أو في أي وقت خلال فترة المرض ومدتها 10 أيام.

ما هي مدة الحجر الصحي؟

تبدأ فترة الحجر الصحي من تاريخ آخر لقاء مع الشخص المصاب بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد 19»، ولمدة 10 أيام إذا كان اللقاء مدته أكثر من 15 دقيقة وبمسافة تقل عن مترين.

مثال: إذا تناولت وجبة العشاء مع صديق بتاريخ 1 سبتمبر، وتأكدت إصابته بتاريخ 3 سبتمبر، يكون الحجر من 1 سبتمبر (تاريخ آخر مخالطة) إلى 10 سبتمبر.

ما يتوجب فعله في حال مخالطة شخص مصاب بمرض «كوفيد 19»؟

عند معرفة الشخص بأنه مخالط عليه حجر نفسه في غرفة منفردة لمدة 10 أيام، مراعاة للأشخاص غير المخالطين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ستقوم هيئة الصحة بدبي بالتواصل وإبلاغ المخالط. يمكن للشخص المبادرة بالاتصال بالهيئة على الرقم المجاني 800342.

البقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، ولا حاجة لعمل الفحص المخبري PCR في حال عدم ظهور أعراض للمرض.

عند ظهور أعراض للمرض خلال فترة الحجر الصحي، يجب الاتصال بالرقم 800342 لحجز موعد لإجراء فحص PCR مباشرة ولو كانت الأعراض طفيفة.

إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، سيتم التواصل مع المخالط لاستكمال إجراءات العزل الصحي. أما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية فيتوجب على المخالط مواصلة فترة الحجر لمدة 10 أيام.

متى يبدأ الحجر الصحي؟

يبدأ الحجر الصحي من تاريخ آخر مخالطة مع حالة إيجابية مؤكدة لمدة 10 أيام.

أولياء الأمور والطلبة

فيما يخص دليل أولياء الأمور، فقد حرصت الهيئة على أن تُقدم معلومات علمية وطبية مبسطة، يمكن فهمها من الجميع، وذلك حماية لأبنائنا الطلبة.

أعراض وعلامات الإصابة بــ«كوفيد 19»؟

الحمى وارتفاع في درجة الحرارة (37.5)، السعال، وآلام في الجسم، وضيق وصعوبة في التنفس، وألم في الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال، والغثيان، والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

أهم الإجراءات والتدابير الاحترازية؟

الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية.

لا ترسل طفلك للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بــ«كوفيد 19».

تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض أبناءكم لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المجتمع.

تثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات «كوفيد 19»، وطرق الوقاية منها.

ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من 6 سنوات.

تزويد طفلك بعدد كاف من الكمامات ومعقم اليدين.

التحديث المستمر لنموذج الصحة والسفر من خلال الرابط:

https:/‏/‏www.dha.gov.ae/‏ar/‏pages/‏coronaregistration.aspx

يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن كل واحد منا مسؤول عن منع انتشار الذعر والإشاعات والمعلومات المضللة.

ماذا إذا ظهرت أعراض «كوفيد 19» على طفلك في المنزل؟

يجب عليك إبقاء طفلك في المنزل.

إبلاغ المدرسة فوراً.

طلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــــ PCR.

إذا ظهرت النتيجة سلبية: يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/‏ شهادة حضور لإدارة المدرسة.

إذا ظهرت النتيجة إيجابية:

على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية.

اتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي.

سيتم منح طفلك فرصة التعلم عن بُعد.

عند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد 19»، وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.

يجب على جميع المخالطين لطفلك كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين.

02

لا يترتب على النتيجة الإيجابية للفحص الذي تم إجراؤه بعد انقضاء مدة العزل أية غرامات، ويمكن للشخص استئناف حياته بصورة طبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة لتفادي أية غرامات، مثل: لبس الكمامات، والتباعد الجسدي بمسافة 2 متر على الأقل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز