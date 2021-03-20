أسباب ظهور حبوب في اللسان

المصدر: البيان الإلكتروني

يتعرض البعض إلى الإصابة بفطريات في الفم واللسان، تؤدي إلى ظهور حبوب في طرف اللسان والتي تجعل الشخص لا يجيد تناول الطعام والمشروبات الساخنة وغيرها، ولهذه الحبوب أسباب عديدة منها النفسية والجسدية.

أسباب ظهور حبوب اللسان :



١ - الاضطرابات النفسية وما يترافق معها من قلق وتوتر.

٢ - امراض السرطان والسكري.

٣ - جفاف الفم وفقر الدم.

٤ - استعمال طاقم اسنان غير ملائم لمستخدمه.

٥ - غياب اعتماد نظام غذائي صحي مع الافراط في استهلاك الأطعمة الحارة التي تهيج اللسان.

٦ - تراجع عمل جهاز مناعة الشخص.

٧ - حبوب منع الحمل ان تم تناولها بكثرة.

٨ - أنواع من المضادات الحيوية.

٩ - قلة الاهتمام بالصحة وغياب تنظيف الفم والاسنان واللثة ، و الالتهابات المعوية.

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