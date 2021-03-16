«شوربة العظام» اخسر 10 كيلوجرام من وزنك خلال 10 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

لا توجد طريقة أو حمية غذائية سحرية تجعلك تفقد الوزن بطريقة سهلة وسريعة، إلا بالالتزام الكامل بها، وباتباع أسلوب حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لكن هناك بعض الحميات مثيرة للاهتمام وتأتي بنتائج سريعة كـ "شوربة العظام" التي أعلن عنها الدكتور جوش أكس، مؤلف كتاب «حمية الكيتو والعلاجات القديمة».

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، نشر الدكتور جوش أحدث نصائحه الطبية عبر موقع womansworld، حيث يقول: «إضافة 3 حصص من حساء العظام يوميا إلى قائمة طعامك، لإنقاص الوزن بشكل مذهل خلال فترة وجيزة».

وأضاف الطبيب أن حساء العظام غني بأشكال متعددة من الكولاجين سهل الامتصاص، والأحماض الأمينية الأساسية الأخرى والعديد من المركبات العلاجية المفقودة من النظام الغذائي اليومي.

وتشير خبيرة صحة المرأة الطبيبة آمي مايرز، إلى أن الكولاجين يعزز آليات التحكم في الوزن الرئيسية في الخلايا، مما يساعد على تحويل أجسادنا إلى آلات لحرق الدهون، وتشير الدراسات إلى أن التجاعيد والمناعة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة وآلام المفاصل وغير ذلك كلها تتحسن بشكل كبير بتناول حساء العظام.

وأفاد عدد كبير ممن جربوا تناول حساء العظام بأنهم فقدوا نحو 10 كجم خلال 10 أيام.

يذكر أن حساء العظام مشابه للحساء العادي، ولكن بنكهة أكبر، ولتحضيرها عليك احضار عظام الأبقار او الدجاج وتحميصها أولاً في الفرن ثم وضعها في إناء مضاف إليه الكرفس والجزر والخضراوات المفضلة لديك والتوابل، وفي النهاية أضف الماء واطهي الوصفة لمدة تصل إلى 48 دقيقة لاستخراج كل جزء منها.

ينتج عن وقت الطهي الطويل سائل مخملي يحتوي الكوب الواحد منه على 50 سعرًا حراريًا، ومليء بـ 14 جرامًا من الكولاجين، و 18 جراماً من الأحماض الأمينية، وعشرات من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ومركبات مثل الجلوكوزامين وشوندروتن.

وللحصول على أفضل النتائج، يدعو الدكتور جوش إلى نظام غذائي مليء بالمغذيات مع حصة واحدة إلى 3 حصص يومية من حساء العظام.

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