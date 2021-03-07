3 لقاحات توفرها «صحة دبي» للتصدي لـ«كوفيد 19»

المصدر: دبي – البيان الصحي

توفر هيئة الصحة بدبي 3 مطاعيم ضد فيروس «كوفيد 19»، هي لقاح «فايزر- بيونتك» ويؤخذ على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، و«سينوفارم» بفارق زمني يتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع بين الجرعتين والأولى والثانية، و«أكسفورد- أسترازينكا» ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 10 أسابيع.

وتقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية للشخص أكثر من مرة لجميع الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح بالموعد والمكان المحدد لأخذ الجرعة الثانية.

وحول الفارق الزمني الكبير في لقاح استرازينكا بين الجرعتين الأولى والثانية، أوضح البروفيسور علوي الشيخ نائب مدير عام الهيئة في مداخلة عبر تلفزيون دبي، أن تمديد الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح «أكسفورد- أسترازينكا» جاء استناداً إلى ثلاثة أسباب، حسب دراسات حديثة أجرتها جامعة أكسفورد، الأول أن الدراسات الحديثة التي أجريت أثبتت أن فاعلية اللقاح ترتفع بطول المدة الزمنية بين الجرعتين الأولى والثانية، حيث كانت بين الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين بفارق زمني 4 أسابيع وصلت لنحو 55%، فيما ثبت أن الفاعلية للأشخاص الحاصلين على اللقاح بفارق زمني بين 8 إلى 12 أسبوعاً ارتفعت لأكثر من 80%.

فاعلية

وأضاف: «يتمثل السبب الثاني في أن الدراسات أثبتت أيضاً أن فائدة فاعلية اللقاح ضد المرض بعد الجرعة الأولى ظلت ثابتة حتى موعد الجرعة الثانية، فيما يتمثل السبب الثالث في أن المناعة المكتسبة من اللقاح، التي تقاس بنسبة الأجسام المضادة في الدم، كانت أعلى لدى الأشخاص الحاصلون على الجرعتين بفاصل زمني أكبر».

وقال علوي الشيخ: إنه بناء على الدراسات التي نشرت أخيراً، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصيات الفريق العلمي بالهيئة تم اعتماد 10 أسابيع كفارق زمني بين الجرعتين لهذا اللقاح.

سلامة

وكانت «صحة دبي» قد أدرجت لقاح «أكسفورد- استرازينكا»، بعدما أثبتت التجارب السريرية سلامة وفاعلية هذا اللقاح، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجريت على اللقاح تم مراجعتها من قبل الفريق العلمي في الهيئة، كما تم نشرها في مجلة علمية محكمة. وأكدت الهيئة على ضرورة الحصول على موعد مسبق للتطعيم، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني (800342)، لتحديد نوعية اللقاح وموعد التطعيم، فيما نوهت بأن تطعيم المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية، يتم بالتنسيق بين هيئة الصحة بدبي والجهات والدوائر والمؤسسات التي يعملون بها، كما أكدت أن أولوية التسجيل في هذه المرحلة للأعمار من سن 60 سنة فما فوق.

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