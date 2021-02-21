2500 طبيب يثرون المؤتمر الخامس لجراحة الكسور والعظام في دبي

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

انطلقت الأسبوع الفائت، فعاليات المؤتمر الخامس للكسور والعظام، الذي نظمه قسم الكسور والعظام في مستشفى راشد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بحضور سعادة عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي، والدكتور فهد باصليب المدير التنفيذي لمستشفى راشد، ومشاركة 50 طبيباً في فندق لي ميريديان، وأكثر من 2500 طبيب من الجراحين افتراضياً.

وقال الدكتور بلال اليافاوي استشاري ورئيس قسم الكسور والعظام في مستشفى راشد رئيس المؤتمر: إن جائحة «كورونا»، قد أضرت بشكل كبير بالتجمعات الطبية، حيث ألغيت العديد من المؤتمرات في كافة دول العالم، واضطرت الجهات العلمية لتنظيم بعضها عن بعد، مؤكداً أن تنظيم المؤتمر، جاء بما ينسجم مع رؤية قيادة دولة الإمارات وهي أن تصبح الدولة عاصمة للعلم والمعرفة، وبالتالي، أصبح من واجبنا أن نقوم بدورنا تجاه المجتمع، بالحث على العلم والتعلم وتطوير المهارات العلمية، لافتاً إلى أن التعليم الطبي المستمر، هو مكون أساسي من مكونات الصحة العامة، والتي لها الدور الكبير في الحفاظ على الإنسان، ومن ثم النهوض بعجلة التنمية، والارتقاء بمستوى البحث العلمي.

وأضاف: على مدى السنوات الأربع الماضية، بات المؤتمر وجهة لجميع العاملين بقطاع طب وجراحة العظام من داخل الدولة، ومن كل الدول العربية وأوروبا وشرق آسيا وأمريكا، لافتاً إلى أن العام الماضي، شهد المؤتمر حضوراً من قبل 1647 من الجراحين والممرضين المتخصصين، ليتخطى إجمالي الحضور في الأربع سنوات، حاجز 4000 طبيب، كما ضمت هذه المؤتمرات خبراء دوليين، بلغ عددهم 140 خبيراً عالمياً من جميع دول العالم.

مواكبة

وأفاد بأن قسم العظام والمفاصل في مستشفى راشد، يعتبر أحد أكبر أقسام العظام في الدولة، من حيث عدد الأطباء العاملين، ومن حيث عدد العمليات، ومواكبة أحدث التقنيات الجراحية، لافتاً إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها العام الماضي، وصل إلى 4000 عملية، بسبب جائحة «كورونا»، مقارنة بـ 6000 عملية عام 2019.

وأشار إلى أن السمعة الطيبة للقسم، أدت إلى اختياره العام الماضي، ضمن أفضل 10 مراكز جراحة عظام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى قبوله كأول مركز تدريبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العالمية لجراحات الإصابات والكسور، ومقرها في مدينة دافوس في سويسرا، حيث يأتي الأطباء من مختلف أنحاء العالم للتدريب في قسم جراحة العظام والمفاصل في مستشفى راشد.

كما أوضح أن المؤتمر شهد 4 ورش عمل تدريبية للأطباء من مختلف دول العالم في جامعة الشارقة، شارك فيها 2000 طبيب افتراضياً، حول المفاصل والفقرات والركبة والكسور.

بعد ذلك، قام مدير عام الهيئة، عوض صغير الكتبي، برفقة الدكتور فهد باصليب، والدكتور بلال اليافاوي، بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، بعدد لا يتعدى 5 شركات، تماشياً مع قواعد الصحة العامة التي وضعتها الجهات الصحية، حيث قام الكتبي بجولة على تلك الشركات، التي عرضت أحدث منتجاتها وأجهزتها الطبية.

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