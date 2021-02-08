ما هي الأضرار الصحية لتناول الكاتشب؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر الكاتشب من المواد الغذائية الاكثر استهلاكاً، بحيث بات يدخل ضمن مكونات العديد من الاطعمة الجاهزة والسريعة التي يتم تناولها حول العالم.

ورغم أن الكاتشب يستخدم في طعام الصغار والكبار وفي العديد من الوجبات إلا أن للكاتشب أضراراً قد تجعلك تفكر مرات عدة قبل تناوله. إليكم أبرز أضراره الصحية.

وكشف موقع fwdlife، عن بعض مخاطر وأضرار الكاتشب على الصحة، كان أبرزها ما يلي..

تفاعلات الحساسية

الطماطم غنية بالهيستامين هذه هي المركبات التي تنشط إشارات جهاز المناعة لمهاجمة التهديدات الخارجية. ويؤدي تناول الكاتشب الغني بهذا المركب إلى تطور الطفح الجلدي، كما أنه يسبب الحساسية، قد يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية من أعراض مثل العطس وتورم اللسان والفم والوجه وما إلى ذلك، وقد يشعرون بتهيج الحلق وضيق التنفس.

ألم المفاصل

يعد التورم وآلام المفاصل من الآثار الجانبية الشائعة لاستهلاك الكاتشب المفرط، الثمرة غنية بالسولانين هذا مركب يبني الكالسيوم في الأنسجة، والكميات الزائدة منه تسبب الالتهابات وآلام الجسم.

-إسهال

الطماطم النيئة عرضة للتلوث بالسالمونيلا التي تسبب الإسهال، أولئك الذين يعانون من عدم تحمل الطماطم هم أكثر عرضة لمشاكل الهضم.

حصوات الكلى

تشير الدراسات إلى أن تناول الكاتشب بكميات زائدة يمكن أن يتسبب في تكون حصوات الكلى، نظرًا لأن الطماطم غنية بالأكسالات والكالسيوم، فلا يمكن تكسيرها بسهولة إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية، ثم تتراكم العناصر الغذائية الإضافية في الجسم وربما تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز