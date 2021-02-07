ارتفاع ضغط دم الحامل قد يؤشر لإنجاب ذكر

المصدر: دبي _ البيان الصحي

يرغب كل الآباء والأمهات في معرفة جنس الجنين فور علمهم بخبر الحمل، وأول ما يشغلهم هل سيكون المولود القادم صبياً أم فتاة.

تتعدد الطرق التي يتم بها معرفة جنس الجنين، وأشهرها على الإطلاق التشخيص عن طريق الأشعة بالموجات الصوتية، ولكن لا يمكن استخدام هذه الطريقة إلا بعد مرور 5 أشهر.

دراسة حديثة أجريت في كندا أظهرت أن النساء اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، ينجبن مولوداً ذكراً، وفقاً لموقع «نتمامس» الألماني، المتخصص في شؤون الحمل والولادة والحمل.

وقام الباحثون المتخصصون في ضغط الدم، بمستشفى ماونت سيناي في تورونتو — قبل الحصول على هذه النتائج — بدراسة بيانات 1400 امرأة في الصين منذ عام 2009.

وتم تقييم ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعاً من فترة الحمل، وتوصل الباحثون إلى أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكوراً. وأنجبت السيدات اللواتي كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض إناثاً.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز