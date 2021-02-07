إجراءات لمخالطي مصابي «كورونا» حفاظاً على سلامة المجتمع

المصدر: دبي ــ البيان الصحي

أصدرت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، دليل المخالطين لمصابي فيروس «كورونا»، والذي شمل كافة الإجراءات التي ينبغي على المخالط اتخاذها حفاظاً على سلامته وسلامة أفراد المجتمع بشكل عام.

*متى يعتبر الشخص مخالطاً لحالة إيجابية؟

- يعتبر الشخص مخالطاً إذا قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بـ (كوفيد19) بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد على 15 دقيقة.

ماذا يعني الحجر الصحي؟

هو تقييد حركة المخالطين لحالة إيجابية لمدة 10 أيام وذلك للحد من اختلاطهم بالآخرين خلال هذه الفترة والتي تبدأ من تاريخ آخر مخالطة مع حالة إيجابية مؤكدة.

وتعتبر مدة 10 أيام هي فترة الحضانة المثبتة علمياً لفيروس (كوفيد19)، حيث من المحتمل انتقال الفيروس وحدوث عدوى خلال هذه الفترة.

هل الخضوع للحجر الصحي يعني أنني مصاب بمرض (كوفيد19)؟

يعتبر الحجر الصحي إلزامياً، ولكن ليس بالضرورة أن يكون جميع المخالطين مصابين بالفيروس وهذا الإجراء احترازي للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ولغيرهم.

ما هي أنواع الحجر الصحي؟

الحجر المنزلي: يكون في مقر السكن، وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الحجر المنزلي.

الحجر المؤسسي: يكون في منشأة مخصصة لأغراض الحجر. وهي للمخالطين الذين لا تتوفر لديهم شروط الحجر المنزلي في مقر سكنهم ويتم فيها توفير كافة سبل المتابعة والإشراف على النزلاء خلال فترة الحجر.

شروط ومتطلبات الحجر المنزلي:

- توفر غرفة منفصلة مع حمام خاص

- استقرار الحالة الصحية للمخالط

- توفر وسائل اتصال فعالة

- توفر مستلزمات الإسعافات الأولية مع جهاز قياس درجة الحرارة

ــ أحد أفراد منزلي مخالط لحالة إيجابية، هل عليّ حجر نفسي أيضاً، وهل يجب القيام بالفحص المخبري؟

الحجر الصحي فقط للأشخاص المخالطين مباشرة للمصاب. لا يلزم الشخص بالحجر الصحي الذاتي إذا لم يكن مخالطا لحالة (كوفيد19) مؤكدة.

يوصى أيضاً بإجراء اختبار PCR فقط للأشخاص الذين بدأت تظهر عليهم أعراض (كوفيد19).

أحد أفراد أسرتي تم تأكيد إصابته، هل يجب عليّ حجر نفسي؟

نعم في حالة وجود مخالطة مباشرة، فإن على جميع الأشخاص الذين يتشاركون مع المصاب في مقر السكن حجر أنفسهم.

ظهر عليّ أحد الأعراض وأنا في الحجر المنزلي، ماذا عليّ أن أفعل؟

- الاتصال بشكل مباشر بالرقم المجاني 800342 لإجراء فحص PCR في أحد مراكز الفحص الحكومية أو التوجه لأي منشأة صحية خاصة معتمدة لإجراء الاختبار.

- قبل الخروج من المنزل لإجراء اختبار (كوفيد19)، يجب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتفادي الاحتكاك بالآخرين، مع ارتداء الكمامة.

- تأكد من ضمان التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين بينك وبين الآخرين في جميع الأوقات.

- المداومة على غسل اليدين أو تعقيم اليدين والحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي.

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