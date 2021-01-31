اكتشاف مستخلص نباتي ينهي مشكلة الصلع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن باحثون من جامعة شولالونغكورن التايلاندية اكتشاف مستخلص نباتي يمكنه القضاء على أكثر حالات الصلع شيوعا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين اختبروا المستخلص المكتشف حديثا على 50 شخصا يعانون من الثعلبة الأندروجينية، وهي الشكل الأكثر شيوعا للصلع، ووجدوا أنه يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه من جديد، وفق ما ذكر موقع " سبوتنيك".

وأوضح الباحثون أن تلك المادة المثيرة للجدل تسمى Avicennia Marin وتحتوي على المادة الكيميائية الرئيسية Avicequinon-C. الذي يعكس تساقط الشعر عن طريق التدخل في الإنزيمات التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الهرمونات التي تسبب الصلع.

يذكر أن هذا الإنجاز الذي حققه علماء جامعة شولالونغكورن التايلاندية جاء بعد سنوات من دراستهم لمادة Avicequinon-C ، وفازوا مؤخرا بجائزة من المجلس الوطني للبحوث في تايلاند.

وصور الباحثون التايلانديون التقدم الذي أحرزه المشاركون الخمسون بانتظام، وشهدوا تحسينات عالمية ملحوظة.وقال البروفيسور وان تشاي ديكنامكول، من كلية العقاقير وعلم النبات الصيدلاني، إنه بصرف النظر عن منع تساقط الشعر، فإن المادة تعزز أيضا نمو الشعر.واكتشفنا أن لها العديد من الفوائد.

أولا، تمنع الإنزيمات من إنتاج هرمونات تساقط الشعر، وثانيا، يمكن أن تساعد أيضا في إنتاج البروتين الذي يحفز نمو الشعر.واشترت شركة خاصة براءة اختراع التكنولوجيا لتحويلها إلى منتج تجاري، والذي قد يكون متاحا في السوق في غضون 6 أشهر.

وأضاف البروفيسور وان تشاي: "سيتم اختبار مستخلص المنغروف على المزيد من المتطوعين قبل الموافقة عليه رسميا من قبل إدارة الغذاء والدواء في تايلاند.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز