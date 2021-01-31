لا تحرجوا الأطفال البدناء

المصدر: دبي - البيان الصحي

يحذر الأطباء من إحراج الأطفال البدناء لأن ذلك لن يشجعهم على محاولة التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة بل العكس. وفي بيان مشترك أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية السمنة «أن ذلك يؤدي لأثر معاكس ويسهم في أنماط سلوكية مثل الإفراط في الأكل والخمول والعزلة وتجنب الفحوص الطبية الدورية».

وقال كبير الباحثين ومِمن أعدوا البيان والرئيس المؤسس للجنة التنفيذية لقسم السمنة بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ستيفن بونت: «واصلوا النهج الإيجابي. نعلم أن إحداث تغيير أمر صعب وأن المرضى يعانون على الأرجح في البداية مشاكل في تحقيق بعض أهدافهم، لكن بوسعنا أن نتعلم من هذه التحديات وننطلق منها».

وأضاف بونت، وهو من كلية ديل للطب بجامعة تكساس في أوستن، «نعلم كذلك أن الأطفال الذين يعانون السمنة أكثر عرضة للشعور بالنقص والاكتئاب والقلق، لذا نريد أن نكون أكثر حرصاً على التركيز على التشجيع الإيجابي وليس السلبي عندما نحفزهم على تغيير سلوكياتهم».



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