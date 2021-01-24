المصدر: دبي – البيان الصحي

تواصل هيئة الصحة بدبي تسريع عمليات التطعيم ضد «كوفيد 19» في مراكزها، وذلك في ضوء رفع الطاقة الاستيعابية التي أجرتها أخيراً باستحداث مركز (ون سنترال)، وتصل طاقته إلى تطعيم 4 آلاف شخص في اليوم، والذي تمكنت الهيئة من تأسيسه وتجهيزه في غضون 72 ساعة فقط.

ويعمل المركز كسائر المراكز الأخرى على قدم وساق، ضمن رحلة ميسّرة للمستهدفين من التطعيم، الذين يتلقون كل عناية واهتمام من الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية المتخصصة، تسهيلاً عليهم خلال الدقائق التي يتلقون فيها التطعيم.

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