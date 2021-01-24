علاجات وخدمات تخصصية نوعية يقدمها مركز دبي للطب التكميلي

المصدر: دبي - البيان الصحي

أكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية في هيئة الصحة بدبي أن مركز دبي للطب التكميلي يقدم علاجات وخدمات تخصصية فريدة من نوعها لمواطني ومقيمي الدولة، كما يسهم بدعم واستقطاب وتعزيز السياحة العلاجية في إمارة دبي مشيراً إلى خطة المركز للتوسع في تقديم خدمات جديدة للطب التكميلي، لتلبية رغبات واحتياجات المتعاملين.

وأشار الدكتور ابن كلبان إلى نسبة الرضا عن خدمات المركز والتي وصلت إلى 95%، لافتاً تميز خدمات المركز وارتباطه بنظام الملف الطبي الالكتروني الموحد (سلامة) والذي يضمن أمن وسلامة وخصوصية معلومات المرضى في المركز.

وبلغ عدد المرضى المراجعين لمركز دبي للطب التكميلي التابع لهيئة الصحة بدبي خلال العام الماضي 4055 مريضاً، بينهم 2732 مريضاً راجعوا عيادة الأوزون التي تعد من العيادات الرائدة في تقديم خدماتها العلاجية لمختلف الحالات المرضية.

تشخيص

واستعرض الخدمات المتعددة التي تقدمها عيادة الأوزون في مركز دبي للطب التكميلي وفقاً للحالة المرضية والتشخيص الطبي لها، مشيراً إلى النتائج المتميزة لغاز الأوزون الطبي في تسكين الألم والشد العضلي ومتلازمة الإجهاد العام لدى بعض الحالات المرضية.

وقال الدكتور ابن كلبان إن عيادة الأوزون تستقبل العديد من الحالات المرضية مثل: السكري ومضاعفاته، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتهابات الروماتيزمية، والتصلب اللويحي، ومتلازمة الإجهاد العام، والتوحد، والانزلاقات الغضروفية، والتشنجات العضلية، والتهابات المفاصل، والصداع النصفي، وخمول الغدة الدرقية، والتهابات القولون التقرحية، والصدفية والأكزيما وغيرها من الحالات المرضية.

وأشار إلى الإقبال الكبير الذي تشهده عيادة الأوزون والتي تعد من أكثر الخدمات طلباً في مركز دبي للطب التكميلي بنسبة 83.3% من إجمالي مراجعي المركز، وفقاً لتحليل بيانات مراجعي المركز، وخدمة الميتاترون بنسبة 16.7%، لافتاً أن أكثر الفئات طلباً على كافة خدمات المركز بشكل عام هم الذكور بنسبة 53 % والإناث بنسبة 47 %.

وأشار إلى الأجهزة والتقنيات التي تستخدمها عيادة الميتاترون لتحديد السبب الجذري للمرض أو العارض المرضي من خلال الموجات الكهرومغناطيسية، وهي موجات متخصصة تساعد في فحص وتشخيص التغيرات العضوية والوظيفية لأنظمة وأعضاء الجسم المختلفة وعلاج بعض الحالات المرضية بتقنيات خاصة.

اضطرابات

وأوضح عيادة الميتاترون التي استقبلت العام الماضي 518 مريضاً تعالج المرضى الذين يعانون من اضطرابات الجلد مثل الأكزيما والحساسية والصدفية، واضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية المزمنة، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، واضطرابات القولون البولي التناسلي، مثل التهاب المسالك البولية المتكررة، والتهاب البروستات، والتهاب عنق الرحم، والعقم، وداء السكري، والسمنة المفرطة وزيادة الوزن، والصداع المزمن، والصداع النصفي.

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