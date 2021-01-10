الأناناس مصدر جيد للطاقة والألياف والفيتامينات

المصدر: دبي – البيان الصحي - وائل محمد فضل سيف الدين أخصائي تغذية - إدارة التغذية السريرية

يعد الأناناس من الفواكه عالية القيمة الغذائية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى طعمها اللذيذ ومذاقها الحلو المفضل لدى كثير من الناس.

القيمة الغذائية للأناناس:

مصدر جيد للطاقة والألياف والفيتامينات مثل فيتامين ج والثيامين وفيتامين ب 6 والنياسين وحمض الفوليك والريبوفلافين والبيتا كاروتين، يمد الأناناس الجسم بالعديد من العناصر المعدنية الهامة مثل المغنسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك والمنجنيز والنحاس.

استخداماته:

الكثير من الناس يفضل تناول الأناناس بشكله الطازج أو تناول عصير الأناناس أو إضافته إلى بعض منتجات الألبان أو بعض الأطباق المطبوخة أو لتزيين بعض أنواع الحلويات مثل التورتات أو سلطات الفاكهة أو إضافته لبعض السلطات الخضراء.

فوائده:

الأناناس وصحة العظام: يمد الأناناس الجسم بعنصر الكالسيوم المسؤول عن بناء عظام قوية كما أن احتواءه على المنجنيز يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم ويجعل له دوراً فعالاً في بناء العظام عند صغار السن والمحافظة عليها وتعزيزها عند البالغين.

الجهاز الهضمي: يحتوي الأناناس على الألياف والتي تحسن من أداء الجهاز الهضمي وتقي من عسر الهضم وتمنع الاضطرابات وتعالج الإمساك.

نضارة البشرة: فيتامين ج الموجود بكثرة في الأناناس يقاوم تلف الخلايا ويساعد على بناء خلايا جديدة بالبشرة، كما أنه يعزز من إنتاج الكولاجين اللازم للمحافظة على بشرة قوية ومشدودة ويقلل ويقاوم ظهور التجاعيد الجلدية.

المحافظة على ضغط الدم: البوتاسيوم الموجود بكثرة في الأناناس يساعد على خفض مستوى ضغط الدم المرتفع خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

خسارة الوزن: تناول الأناناس يساعد الإنسان على الإحساس بالشبع والامتلاء وكذلك يقلل من الشهية ويحد من تناول أغذية عالية في السعرات الحرارية بالإضافة إلى أنه ينشط من حرق الدهون وخاصة التي توجد في منطقة البطن ويساعد على إدرار البول والقضاء على مشكلة احتباس الماء بالجسم.

صحة القلب: يلعب الأناناس دوراً مهماً في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الأناناس ومقاومة السرطان: يعرف الأناناس بأنه غني جداً بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم على التخلص من الشوارد الحرة وتقليل فرص انقسام الخلايا السرطانية كما أنها تساعد على منع تلف الخلايا وكذلك بناء خلايا جديدة كما يحتوي أيضاً على البيتاكاروتين والتي تساعد على الحماية من سرطان البروستاتا وسرطان القولون.

هيموجلوبين الدم: احتواء الأناناس على فيتامين ج يجعل له الدور الفعال في زيادة معدلات هيموجلوبين الدم عن طريق تعزيز امتصاص الحديد اللازم لخلايا الدم الحمراء.

المناعة: مضادات الأكسدة الموجودة بالأناناس مثل فيتامين ج والزنك تساعد على بناء نظام مناعي قوي في الجسم يحميه من العدوى والفيروسات ويحول دون الإصابة بالأمراض وخاصة نزلات البرد.

الشعر: فيتامين ج ومضادات الأكسدة الموجودين بالأناناس تقاوم تساقط الشعر وتمنع جفافه وتحسن من كثافته ومرونته وأيضاً توفر الحماية من التهابات فروة الشعر.

مشكلات الدورة الشهرية: يعالج الأناناس مشكلات تكيس المبايض أو ضعف التبويض والذي يسبب تأخر الحمل كما أنه يعزز من ليونة الرحم ويساعد في تنظيم الدورة الشهرية.

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