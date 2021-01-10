إقبال متزايد على التطعيم ضد «كوفيد 19» في دبي

المصدر: دبي – البيان الصحي

شهدت مراكز هيئة الصحة بدبي المخصصة للتطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»، المضاد لفيروس كورونا، زيادة في الإقبال على تناول اللقاح، فيما جددت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد 19»، التأكيد على مجانية التطعيم، وأنه متاحاً للجميع من دون إلزام.

7 مراكز

وأوضحت أن التطعيم يتم في 7 مراكز رئيسة تم توزيعها بشكل دقيق لتغطية كل ربوع دبي، وهي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا، واعتباراً من اليوم (الأحد)، يستقبل مركز الصفا الصحي المستهدفين من التطعيم، حيث بدأ توسيع نطاق المراكز تلبية للمتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد على التطعيم.

وقالت الدكتورة الخاجة: إن التطعيم يتم أيضاً وفق مراحل محددة بدأتها الهيئة بالفئات ذات الأولوية، وهي: المواطنين والمسنين المقيمين فوق 60 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم، والمنتسبين لخط الدفاع الأول من جميع الجهات، والعاملين في المهن الحيوية التي تتطلب مواجهة مباشرة مع المتعاملين، ومن ثم الراغبين من مختلف وشرائح المجتمع وفق البروتوكولات المعتمدة المحلية والعالمية المعمول بها، والتي سيكون التطعيم متاحاً لهم في فترات لاحقة ضمن الأولويات المحددة في خطة التطعيم.

تواصل

وذكرت أنه بإمكان المستهدفين من التطعيم التواصل مع الهيئة مباشرة لحجز موعد، وذلك من خلال تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، أو مركز الاتصال الموحد، الرقم المجاني (800342).

وأشارت في ذات السياق إلى أن الهيئة بدأت، مؤخراً، استقبال المستهدفين من التطعيم بلقاح «فايزر- بايونتيك»، المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، من فئتي المنتسبين لخط الدفاع الأول والمهن الحيوية في الدوائر الحكومية بدبي.

حرص

وقالت الدكتورة الخاجة: إن هيئة الصحة بدبي حرصت على توفير أعلى درجات الأمن الصحي للمجتمع منذ بداية جائحة «كوفيد 19»، وحتى اليوم، منذ أن قدمت أفضل العلاجات للمرضى، وحتى بدأت التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الآن، مستهدفة من كل هذه الجهود ترسيخ جملة المفاهيم التي تتسم بها دبي، كونها المدينة الأسرع نمواً في العالم، وكونها مدينة الإبداع والسعادة، ووجهة الباحثين عن التجربة الصحية المميزة والحياة المديدة.

جهود

وأكدت أن جميع الجهود المبذولة من كل الأطراف والجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة، تمثل رسالة نبيلة يحملها العاملون في القطاع الصحي ومعهم في خط الدفاع الأول جميع المنتسبين للقطاعات الأمنية والشرطية والخدمية والاجتماعية وكذلك المتطوعين والداعمين، وكل من شكل بإسهاماته خط الدفاع الأول في وجه هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية.

وأشارت إلى أن هيئة الصحة بدبي تتابع عن كثب استفسارات أفراد المجتمع حول التطعيم ولقاح «فايزر- بايونتيك»، وتتفاعل في هذا الشأن بالرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الشائعة، أنها أعدت من أجل ذلك أدلة إرشادية علمية وموثوقة حول الأمر نفسه.

ونوهت إلى أن الجرعة الثانية من التطعيم ستكون بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى.

استفسارات

واستعرضت الدكتورة فريدة الخاجة بعضاً من الاستفسارات وأهم الأسئلة الشائعة والردود الخاصة بها في الآتي:

هل يمكن لمن أصيب سابقاً بـ«كوفيد 19» أخذ التطعيم؟

نعم، على أن يكون قد مر على الإصابة أكثر من 3 أشهر.

في حال أخذ تطعيم آخر غير مرتبط بمرض «كوفيد 19» (مثل لقاح الإنفلونزا)، هل يمكن للشخص الحصول على تطعيم فيروس كورونا؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب أن يكون قد مر على ذلك أكثر من 4 أسابيع.

قمتُ بأخذ أحد أنواع تطعيم «كوفيد 19» مسبقاً، هل من الآمن أخذ اللقاح؟

لا، من غير الآمن أخذ أنواع مختلفة من تطعيم «كوفيد 19».

قد لا أكون متواجداً في دبي لأخذ الجرعة الثانية من التطعيم، هل يمكن تغيير الموعد ليوم آخر؟

نوصي بضرورة الالتزام بالإجراءات والمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللقاح.

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين تلقوا تطعيم «كوفيد 19» من الفحص والاختبار لأغراض السفر، وقبل العمليات الجراحية في دبي؟

في الوقت الحالي، لا يوجد إعفاء، ويتوجب على الجميع اتباع الإجراءات والسياسات الخاصة بـ«كوفيد 19» المتبعة في إمارة دبي.

هل يمكنني الاستغناء عن لبس الكمامة بعد أخذ تطعيم «كوفيد 19»؟

يجب الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19»، وفق الإجراءات المتبعة في إمارة دبي.

هل يجب على الأشخاص الحاصلين على تطعيم «كوفيد 19» الاستمرار بالتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية؟

نعم، يجب الالتزام بجميع التدابير الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19»، وفق الإجراءات المتبعة في إمارة دبي.

هل التطعيم آمن لأصحاب الأمراض المزمنة؟

نعم، التطعيم آمن، وفعّال، ويوصى به لأصحاب الأمراض المزمنة؛ كونهم من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات «كوفيد 19».. سيقوم الطبيب المعالج بإبلاغ الشخص عند وجود ما يمنع حصوله على التطعيم.

أتناول مجموعة من الأدوية، هل يعتبر التطعيم آمناً لي؟

سيتم إبلاغك بذلك خلال جلسة الاستشارة قبل أخذ التطعيم من قبل الطبيب المعالج، وعليك إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها وإن كان لديك حساسية من أي نوع.

ما تكلفة تطعيم «كوفيد 19»؟

تطعيم «كوفيد 19» مجاني.

هل تطعيم «كوفيد 19» اختياري أم إجباري في دبي؟

تطعيم «كوفيد 19» هو اختياري، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود ما يمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المعالج.

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