تفشي إنفلونزا الطيور في 14 محافظة يابانية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت حكومة محافظة غيفو، وسط اليابان، أول أمس السبت، إنه تم تأكيد تفشى فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، فى مزرعة للدواجن فى مدينة مينوكامو.

هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها الإبلاغ عن تفشى فيروس إنفلونزا الطيور فى مزرعة بالمحافظة هذا الموسم.

وهكذا أصبحت غيفو المحافظة اليابانية الرابعة عشرة التي تؤكد تفشي الفيروس، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

سيتم إعدام جميع الدجاجات في مزرعة مينوكامو، البالغ عددها 68000 دجاجة. وستحث حكومة المحافظة المزارع الواقعة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزرعة المتضررة على عدم نقل الدجاج أو البيض.

تلقت حكومة المحافظة تقريرًا عن تفشي محتمل من مزرعة مينوكامو يوم الجمعة وحصلت على نتائج إيجابية من خلال اختبارات بسيطة. كشفت اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي أجريت لاحقًا عن فيروس H5 من جميع العينات التي تم جمعها من الدجاج في المزرعة.

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