10 أطعمة يجب تجنبها لمرضى الكلى

المصدر: دبي – البيان الصحي

تعمل الكلى على تصفية الدم، وإزالة الفضلات، والمساعدة في موازنة المعادن، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما أنها عضو مهم للحفاظ على عمل الجسم على نحو ملائم. ويعاني الكثير من الأشخاص من تلف الكلى الناجم عن مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم، كما يعد إدمان الكحول وفيروس التهاب الكبد الوبائي C وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية، من عوامل الخطر الرئيسية لتلف الكلى. ولهذا، يجب على الأشخاص الذين يعانون من تلف الكلى اتباع نظام غذائي دقيق، كما أن هناك أشخاصاً لا يعرفون ما هي الأطعمة التي يجب عليهم تجنبها.

وأوردت مجلة الغذاء الصحي قائمة بأسماء الأطعمة التي يجب على مريض الكلى تجنبها.

01 المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على إضافات تحتوي على الفوسفور، وهو أمر يجب على المصابين بالكلى تجنبه، ويتم إضافته لتحسين النكهة وزيادة مدة الصلاحية، وكذلك منع تغير اللون.

02 الأفوكادو

هي مصدر غني للبوتاسيوم، يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على 727 مغم من البوتاسيوم، لذلك يُنصح بتجنب الأفوكادو بجميع أشكاله إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً كلوياً.

03 الأطعمة المعلبة

تحتوي معظم الأطعمة المعلبة على كميات عالية من الصوديوم، حيث يضاف إليها طن من الملح للحفظ، ومن الأفضل اختيار الأنواع التي لا تحتوي على أي ملح مضاف.

04 خبز القمح الكامل

من المهم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى مراقبة نوع الخبز الذي يتناولونه. فقد يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة ألياف عالية ومع ذلك، يحتوي على الفوسفور والبوتاسيوم.

05 الأرز البني

الأرز البني يحتوي الكوب الواحد على 150 مغم من الفوسفور و154 مغم من البوتاسيوم. وتحتاج إلى التحكم في حصتك إذا كنت ترغب في الاستمرار في تناول الأرز البني في نظام غذائي للكلى وتوازنه مع الأطعمة الأخرى.

06 الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية جداً من البوتاسيوم، ولهذا، ليس من الممكن للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً كلوياً الاستمرار في تناول الموز كمواد يومية.

07 الألبان

على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالمعادن والفيتامينات فهي غنية بالفوسفور والبوتاسيوم، والاستهلاك المفرط يمكن أن يضر بصحة العظام للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

08 البرتقال

من المعروف أن البرتقال غني بالبوتاسيوم، وتحتوي حبة برتقالة واحدة كبيرة على 333 مغم من البوتاسيوم، بينما يحتوي كوب واحد من عصير البرتقال على 473 مغم من البوتاسيوم.

09 اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة عادة ما تكون مملحة أو مجففة أو معلبة، وغالباً ما تكون مرتبطة بالأمراض المزمنة؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح لتحسين المذاق والحفاظ عليها.

10 الطماطم

الطماطم (البندورة) هي عنصر أساسي آخر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والبديل الجيد لصلصة الطماطم هو استخدام صلصة الفلفل الأحمر المشوية اللذيذة، وتحتوي على نسبة أقل من البوتاسيوم.

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