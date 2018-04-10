ماذا يحدث عندما تأكل الفلفل الأكثر حرارة في العالم؟

درس الأطباء كيفية تأثير فلفل "كارولينا ريبر" على جسم الإنسان، وقاموا بإعطاء فلفل "كارولينا ريبر"، لمريض عمره 34 عاما، ونتيجة لذلك، بدأ يعاني من آلام حادة في الرأس والرقبة، استمرت لعدة أيام. في الوقت نفسه، لم يكن لديه أية أعراض أخرى، مثل عدم وضوح الرؤية أو الضعف.

وكشف التصوير المقطعي عن تقلص عدد من الشرايين في الدماغ، بحسب ما نقلته مجلة "بي إم جي كيس ريبورتس".

وبين الأطباء أن الرجل يعاني من متلازمة تضيق الأوعية الدماغية العكوسة — وهو اضطراب في الدورة الدموية الدماغية، الذي يتميز بالصداع الحاد. وبعد خمسة أسابيع، عادت حالة المريض إلى طبيعتها: فقد زال الألم، وعادت الشرايين إلى حالتها السابقة.

ويعتبر فلفل "كارولينا ريبر" أشد أنواع الفلفل حرارة في العالم وقد دخل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية" منذ عام 2013 وأصله من قرية في ولاية كارولينا الجنوبية.

ويحاول الناس كل عام التنافس وكسر الرقم القياسي في تناوله، وإلى الآن يعود الرقم القياسي إلى وين ألدجينيو، الذي استطاع تناول 119 غراما من هذا الفلفل في دقيقة واحدة، عام 2016.