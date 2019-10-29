فندق خمس نجوم من الخيزران

المصدر: إعداد: نهى حوا

وسط السلام والسكينة اللذين توفرهما غابة خضراء بالفلبين، يقع فندق تصنيفه خمس نجوم على "تريب أدفايزر"، على الرغم من افتقاره لخدمة الـ "واي فاي" والمياه الساخنة وانقطاع التيار الكهربائي أحياناً.

الفندق المشيد على ركائز من الخيزران في "إل نيدو" بغابة بالاوان، يمنح زبائنه في المقابل فرصة الابتعاد عن ضوضاء العالم الحديث وقضاء ليلة تحت النجوم.

ووفقاً لموقع صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، يتألف الفندق من خيام فاخرة، تضم كل واحدة منها سريراً كبيراً وسريرين فرديين وحمام خاص، ومطعم داخلي ويمكن للضيوف الاستراحة على شرفة مفتوحة أو المشاركة في صفوف اليوغا على السطح في الهواء الطلق بإطلاله على الغابة ومياه المحيط الزرقاء لخليج باكويت، أما الوصول إلى الفندق فليس ممكناً إلا عن طريق درج خشبي شديد الانحدار يبدأ من الشاطئ.

الفندق الذي يوصف بـ "الجوهرة المخفية" يتميز بإكسسوارات بوهيمية تمتلئ بصائد الأحلام ومفروشات من الروطان المنسوج الطبيعي.

ولا يوجد مكيفات هواء في الخيام، لكنها مجهزة بشبك ضد البعوض وزجاجات مياه شرب مجانية.