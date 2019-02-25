"شاروخان" في رحلة لاكتشاف معالم سياحية جديدة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني



تطلق دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اليوم، الجزء الثالث للفيلم الترويجي "كن ضيفي" ويستعرض فيه نجم بوليوود العالمي شاروخان سلسلة من مغامراته المذهلة وغير المتوقعة في دبي.

يقوم شاروخان خلال هذا الفيلم الترويجي برحلة لاستكشاف معالم دبي السياحية في قالب مشوّق يظهر تنوّع العروض التي تمتاز بها الإمارة.

وخلال مدّة الحملة التي تتكون من 6 حلقات سيتمكن معجبوه من مختلف دول العالم من التواصل معه ومساعدته في حل الألغاز والحصول على الأدلة التي ستقوده لمعرفة وجهات جديدة، وسيعرفهم هذا أكثر على التجارب التي تنتظرهم فقط في دبي.



تعليقاً على إطلاق الجزء الثالث من الفيلم الترويجي، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: "يتمتّع النجم شاروخان بشخصية جذّابة وشعبية واسعة على مستوى العالم، وبعد نجاح الجزأين السابقين لفيلم كن ضيفي،

فإنّنا سعداء بالتعاون مع شاروخان مرة أخرى لتقديم عمل مميّز آخر يبرز هذه المدينة المتجدّدة دوماً. ويظهر الجزء الثالث للفيلم الحماس الحقيقي لشاروخان وشغفه بدبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المعالم الأكثر شعبية في الإمارة والتي يجب زيارتها، كما أنه يتفاعل بشكل مشوّق مع متابعيه".

يجمع الفيلم الترويجي ما بين النجم العالمي الذي يقول عن الإمارة "وطني الثاني البعيد عن وطني الأم" وبين دبي المتعددة الثقافات.

وبإمكان المعجبين مشاهدة نجمهم المفضّل وهو يستمتع بتجربة مجموعة من المغامرات والتجارب المناسبة لكافة الأفراد والأطفال وكذلك العائلات والأصدقاء، بينما يحاول الحصول على الأدلة التي تمكّنه من حل الألغاز حول المدينة،

والتي بدورها ستأخذه إلى المعالم والوجهات السياحية المتعددة مثل: آي إم جي عالم من المغامرات، وسيتي ووك، ولا مير، وسوق مدينة جميرا، وحي الفهيدي التاريخي، بالإضافة إلى العرض المائي لا بيرل في الحبتور سيتي.

ومع استمراره في لعب دور محوري في الترويج للإمارة، قال شاروخان: "لم تنقطع زياراتي لهذه المدينة الرائعة منذ عدّة سنوات، وكنت في كل مرة أزورها، أجد فيها شيئاً جديداً يستحق الاستكشاف، ويعتبر الأفضل من نوعه في العالم.

ولكنني وجدت العنصر الحقيقي الذي لا ينسى أبدا على الرغم من وجود كل هذه الأشياء الجديدة وهو روح المدينة، شعبها وحسن ضيافتها والتي تجعل كل زيارة أكثر تميزاً، سواء كانت متعلقة بالترفيه العائلي أو الثقافة أو المغامرة أو المأكولات، أو بخدماتها الراقية فهي وجهة مفضلة لكل شخص ويجب زيارتها".

ولقد شهد الجزء الأول من الفيلم الترويجي "كن ضيفي" الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر 2016 تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وواصل الفيلم نجاحه بعد إطلاق الجزء الثاني في عام 2017، حيث استقطب أكثر من 100 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم.

كما فاز أيضاً بجوائز عالمية من بينها الجائزة الكبرى في مهرجان السياحة الدولية، الذي أقيم في لاتفيا، وكذلك الجائزة الماسية لفئة "المدينة" في معرض بورصة السياحة الدولية في برلين.