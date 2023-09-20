"مرابع للمؤتمرات الدولية" تعلن عن تنظيم "معرض رويال شو" في شهر أكتوبر

المصدر: البيان

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أعلنت "مرابع للمؤتمرات الدولية"، الشركة الرائدة في إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تنظيمها "معرض رويال شو" الذي يُقام على مدار ثلاثة أيام، في 5 و6 و7 أكتوبر 2023، بمشاركة رئيس نادي ABC ومساهم في شركة Royal Wolf و وزير الاقتصاد الروماني السابق راسفان غابرييل. أيضا هناك شركاتٍ متخصصة من جميع أنحاء العالم تعرض منتجاتها وخدماتها، ومصمميّ أزياء محليين وعالميين يقدّمون أحدث تصاميمهم أمام لجنة تحكيم عالمية تتولّى اختيار الأفضل من بينهم، إلى جانب مجموعةٍ كبيرة من المدوّنين والمؤثرين والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعتبر "معرض رويال شو" الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويجمع عدداً كبيراً من رواد الأعمال الذين سيعرضون منتجاتهم وخدماتهم، ويستفيدون من منصةٍ هائلة للتواصل مع مجموعات ومؤسسات وسلاسل توريد عالمية. كما يمنح هذا المعرض الحاضرين فيه فرصة الاستفادة من توقيع عقود فورية وإتمام صفقاتٍ تجارية بكل يسرٍ وسهولة.

ويشهد المعرض أيضاً تنظيم مؤتمرٍ يتمحور حول رؤية واقع ودور المرأة للسنوات الخمسين المقبلة، ويشكل فرصةً مثالية لاستعراض التحديات والفرص التي تواجهها المرأة مستقبلاً، وطرح السبل المواكبة لها. وستتولّى الشركات الراعية للمعرض تكريم 51 امرأة إماراتية من اللواتي لعبن دوراً مؤثراً في حياة طلابٍ من أبناء الدولة والمقيمين فيها. كما يشهد المعرض الذي تتولى تقديمه الإعلامية رحاب عبد الله عرضاً عالمي المستوى للأزياء، تتنافس خلاله العارضات للتتويج بلقب أفضل عارضة، بالإضافة إلى حفل فرنسي عالمي بعنوان "سرّ جيمس بوند"، تتولّى تقديمه الممثلة والمغنية الفرنسية العالمية "إيركا بوشينكو"، وعرض موسيقيّ لعازف البيانو الروسي العالمي "إيفان كوفالينكو". وتُقام أيضاً ورشة عمل مجانية للمرة الأولى مع الأستاذة "هدى المطروشي"، أول امرأة إماراتية تعمل في قطاع ميكانيك السيارات، وأول إماراتية تؤسس مرآباً لتصليح السيارات.

ومن الأنشطة المهمّة التي تواكب أيام المعرض إطلاق "نادي سيدات الأعمال الإماراتي الروماني"، للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والهادف إلى تفعيل تنظيم البعثات الاستثمارية بين البلدين، بما يشكل خطوةً مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الأعمال بين الإمارات ورومانيا، مع تنظيم ورش عمل حول التبادل الثقافي وتعزيز دور المرأة في مجال الابتكار في كلا البلدين. وتختتم "مرابع للمؤتمرات الدولية" هذا المعرض الضخم بفعالية "مرابع رويال غالا للتبادل الاستثماري الدولي" في برج العرب.

يهدف معرض "رويال شو" إلى تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية على المستوى العالمي، وتمكين الكفاءات والكوادر الإماراتية ودعمها للوصول إلى العالمية، وتأسيس قاعدة استثمارية مميزة، ومساعدة المؤسسات المشاركة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمّين، وإضفاء طابعٍ عالمي مبتكر وحصريّ على مفهوم المعارض، وتمتين العلاقات الدولية عن طريق التجارة وتبادل الاستثمارات، إلى جانب مساعدة الشركات وتوفير الاستفادة القصوى لها من الدعم الإعلاني- الإعلامي بأقلّ تكلفة، حيث تستفيد من دعاية مكثفة تعود عليها بالفائدة، توازي قيمتها نصف مليون درهم، بالإضافة إلى حضور 45 مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة 15 شركة كبرى في رعاية هذا الحدث المتخصص والفريد من نوعه.

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