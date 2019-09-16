دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوّعة خلال شهر سبتمبر الجاري احتفاءً باليوم الوطني الــ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وتتضمن الفعاليات مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية، والحفلات الغنائية والعروض الشعبية والفقرات التراثية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها أكبر مراكز التسوّق والوجهات الترفيهية الرائدة في دبي، وهو ما يجعل منها الوجهة المفضلة للعائلات السعودية لقضاء أفضل الأوقات خلال هذه المناسبة الغالية على قلوب الشعبين الشقيقين.

وتقدّم مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية وكذلك الوجهات الترفيهية عروضاً ترويجية مميّزة وخصومات تصل إلى 70%، في الوقت الذي تحتفظ فيه دبي بجاذبيتها كوجهة مثالية للعائلات السعودية لقضاء أجمل العطلات، لما تقدّمه من خيارات متعددة، وما تزخر به من معالم سياحية، ووجهات ترفيهية مميّزة، إذ استطاعت الإمارة أن تستقطب 924 ألف زائر من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 1 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وستتنوع الحفلات، والعروض والفعاليات المشوقة، والخصومات التي تتيح لزوار دبي والأشقاء السعوديين فرصة الاستمتاع بوقتهم خلال زيارتهم لدبي وستشمل:

حفلات مجانية

يستضيف "سيتي ووك" حفلة فنية بتاريخ 19 سبتمبر بتمام الساعة 9 مساء، تحييها الفنانة بلقيس. كما تنظم "مراس" أيضاً حفل غنائي مجاني خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحييه الفنانة الإماراتية شمة حمدان، وذلك في الساعة 09:0 مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر في شاطئ "لامير".

فيما يستضيف دبي مول خلال يومي 21 و22 سبتمبر حفلتين غنائيتين من الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء، الأولى يوم السبت للفنانين إسماعيل مبارك ورامي عبد الله، أما يوم الأحد فسيكون الجمهور على موعد مع حفلة للفنان فؤاد عبد الواحد.

عروض الألعاب النارية

بإمكان الجمهور الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في تمام الساعة 8:30 مساء في "ذا بوينت"، وفي جزيرة "بلوواترز".

وبالعروض في "ذا بييتش" الساعة 9:00 مساء بتاريخ 23 سبتمبر.

مطارات دبي

تستقبل مطارات دبي في المباني (1 و2و3) بتاريخ 23 سبتمبر ضيوفها السعوديين بالترحيب وباقات الورود والقهوة العربية والحلويات طوال اليوم، وستقام في المبنى (1) مجموعة من الفعاليات المرتبطة باليوم الوطني السعودي، ومن بينها رسالة الترحيب على الشاشات على مدار أسبوع، والأغاني السعودية في قاعة القادمين، كما ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتنظيم عدة فعاليات.

عروض فولكلورية وفرق شعبية

تؤدي إحدى الفرق السعودية الشعبية عروضاً فولكلورية في كل من دبي مول بتاريخ 19 و20 سبتمبر في الساعة 7:00 حتى الساعة 7:30 مساء، وكذلك في الساعة 8:30 حتى 9:00 مساء، و من 9:30 حتى 10:00 مساء.

ويمكن لزوار "سوق البحار" الاستمتاع بهذه العروض خلال الفترة ذاتها وذلك في الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 5:00 مساء، ومن الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 6:00 مساء.

بينما يمكن لزوار "سيتي ووك" في يومي 20 و21 سبتمبر مشاهدة هذه العروض من الساعة 4:30 عصراً وحتى 5:00 مساء، ومن 5:30 مساء حتى 6:00 مساء، و 7:00 مساء حتى 7:30 مساء، و 8:30 مساء حتى 9:00 مساء، و 9:30 مساء حتى 10:00 مساء.

برج خليفة، ونافورة دبي

وستضاء بهذه المناسبة بعض من أكثر معالم دبي شهرةً بألوان العلم السعودي، بما في ذلك برج خليفة، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر.

وفي ذات التاريخ، ستقدم نافورة دبي عرضها الراقص على أنغام نخبة من الفنانين السعوديين المشهورين، بالإضافة إلى النشيد الوطني السعودي.

دبي فستيفال سيتي

تقدم دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات المتنوّعة والعروض المبهرة، حيث ستقام عروض "تخيّل" الحصرية في "فستيفال باي" يومياً عند غروب الشمس خلال الفترة ما بين 19 حتى 23 سبتمبر.

ذا بييتش

تقام في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس أنشطة ترفيهية خلال الفترة ما بين 19 حتى 23 سبتمبر بدءاً من الساعة 6:00 حتى الساعة 6:20 مساء، وكذلك من الساعة 8:00 حتى 8:20 مساء، وفي الساعة 9:00 حتى 9:20 مساء، ومن الساعة 10:00 حتى 10:20 مساءً.

بلوواترز

تستضيف بلوواترز العديد من الفعاليات المشوقة، ففي الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر سوف تقدم إحدى الفرق الشعبية عروضاً تراثية محلية، وتقدم هذه الوجهة كذلك في 21 و22 سبتمبر أنشطة فنية متنوعة، فيما وتستضيف كذلك في الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر فعالية راقصي العلم. وفي 23 سبتمبر تنطلق عروض الألعاب النارية في الساعة 8:30 مساءً.

كما يمكن للجمهور مشاهدة الاستعراضات الجوالة.

سيتي ووك

سوف تقوم إحدى الفرق الشعبية في 20 و 21 سبتمبر بتقديم عرض تراثي مميز في سيتي ووك، وذلك في الأوقات التالية:

من 4:30 حتى 5 مساء، ومن الساعة 6 حتى 6:30 مساء، ومن الساعة 7:30 حتى 8 مساء، ومن الساعة 9:20 حتى 9:50 مساء.

السيف

تقدم وجهة السيف عرضاً فلوكلورياً لفرقة سعودية من 20 حتى 23 سبتمبر في الساعة 7 وفي الساعة 8 مساء وكذلك في الساعة 9 لمدة ربع ساعة لكل عرض، بالإضافة إلى النقش على الحناء من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساء من 19 سبتمبر حتى 23 سبتمبر، وأيضاCube AL Qatt في 20 سبتمبر من الساعة 5 حتى 9 مساء.

ذا أوتلت فيليدج

ينظم ذا أوتلت فيليدج ورش عمل للأطفال، وورش للتلوين على الوجه في الفترة ما بين 19 حتى 23 سبتمبر من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساء، ويمكن لزوار "ذا أوتلت فيليدج" الاستمتاع بعروض الفرق الجوالة الترفيهية من 19 حتى 23 سبتمبر في الأوقات التالية:

من 3:15 حتى 3:45 عصرا، ومن 4:30 حتى 5 مساء، ومن 5:45 حتى 6:15 مساء.

بوكس بارك

يستضيف بوكس بارك عرضاً مميزاً تقدمه إحدى فرق التراث المحلية خلال يومي 19 و 20 سبتمبر، وذلك في الساعة 6 مساء، وفي الساعة 7:30 مساء، وفي الساعة 8:30 مساء، حيث يستمر كل عرض حوالي ربع ساعة.

لاست إكزت الخوانيج

يقام في لاست إكزت الخوانيج بتاريخ 20 سبتمبر عرض فلوكلوري سعودي في 20 سبتمبر في الأوقات التالية: 7:30 حتى 7:45 مساء، ومن 8:30 حتى 8:45 مساء، ومن 9:30 حتى 9:45 مساء.

ذي بوينت

تقام عدة فعاليات وعروض ترويجية في ذي بوينت، ومن بينها عروض الفرق الجوالة، واستضافة بعض الفعاليات والأنشطة في المحلات التجارية، بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 20 بالمئة على مجموعة من البضائع، وكذلك على خدمات كريم.

العروض الترويجية

يقدم دبي مول خصما بقيمة 20 بالمئة لزواره من السعوديين، وذلك في الفترة ما بين 19 حتى 23 سبتمبر 2019، وذلك عند إبراز هواياتهم عند كيدزانيا، حديقة دبي المائية، وحلبة دبي للتزلج على الجليد، و "فيرتشوال رياليتي بارك" ، وريل سينما.

كما بإمكان السعوديين الحصول على كتيب خصومات لاستخدامه في عدة أماكن ومن بينها بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسوق البحار، ودبي أوبرا، ودبي مول، وإعمار للترفيه.

ومن جهته ينظم برج خليفة – قمة البرج مسابقة على مواقع التواصل الإجتماعي على مدار 3 أسابيع لاختيار 3 فائزين، بحيث يحصل كل فائز على تذكرتين للصعود إلى قمة البرج، وكذلك تذكرتين لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، إلى جانب الاستمتاع بمشروب ساخن في كافيه قمة البرج.

وتقدم آي إم جي عالم من المغامرات، للسعوديين خلال الفترة ما بين 19 حتى 28 سبتمبر تذكرة دخول عامة بقيمة 299 درهما (تشمل قسيمة طعام بقيمة 50 درهما).

عروض الفنادق والوجهات الترفيهية

تقدّم عدّة فنادق في دبي عروضاً ترويجية خاصة بهذه المناسبة، تشمل خصومات على الإقامة، أو الاستمتاع بوجبات مجانية، أو ترقية الغرف، أو الحصول على تذاكر مجانية لإحدى الوجهات الترفيهية أو غيرها من الإمتيازات الأخرى.

ومن بينها إعمار للضيافة، وفندق سيزارز بلوواتر دبي، والدورف أستوريا دبي نخلة جميرا، ومنتجع الحبتور غراند، وفندق جراند الإمارات، و فندق كمبينسكي مول الإمارات، وفندق إنتركونتيننتال والشقق الفندقية في دبي مارينا، وفندق جراند اكسلسيور، وفندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.