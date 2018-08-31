21 عاماً على رحيل "أميرة القلوب"

المصدر: البيان الالكتروني

واحد وعشرون عاما تمر اليوم على مصرع الأميرة ديانا، الزوجة السابقة للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، ووالدة الأميرين ويليام وهاري.

واكتسبت ديانا شعبية كبيرة حول العالم وحظيت بألقاب عدة، لعل أبرزها "أميرة القلوب" و "سندريلا القرن العشرين"، إذ عرفت بأعمالها الخيرية لمساعدة مرضى الإيدز ولرفع الوعي عن أهمية الاهتمام بالصحة العقلية، فضلا عن حياة اجتماعية مثيرة للجدل خاصة بعد طلاقها من الأمير تشارلز العام 1996.

ولقيت ديانا مصرعها مع صديقها دودي الفايد، ابن الملياردير المصري محمد الفايد، في حادث تحطم سيارة داخل أحد الأنفاق في باريس، في 31 أغسطس العام 1997.

وخلص تحقيق رسمي بعد قرابة عشر سنوات من الحادث إلى أن الحادث نجم عن القيادة المتهورة للسائق، الذي كان تحت تأثير الكحول ومضادات الاكتئاب. إلا أن محمد الفايد يزعم أن الحادث كان مدبراً.