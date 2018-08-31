21 عاماً على رحيل "أميرة القلوب"

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

واحد وعشرون عاما تمر اليوم على مصرع الأميرة ديانا، الزوجة السابقة للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، ووالدة الأميرين ويليام وهاري.

واكتسبت ديانا شعبية كبيرة حول العالم وحظيت بألقاب عدة، لعل أبرزها "أميرة القلوب" و "سندريلا القرن العشرين"، إذ عرفت بأعمالها الخيرية لمساعدة مرضى الإيدز ولرفع الوعي عن أهمية الاهتمام بالصحة العقلية، فضلا عن حياة اجتماعية مثيرة للجدل خاصة بعد طلاقها من الأمير تشارلز العام 1996.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ولقيت ديانا مصرعها مع صديقها دودي الفايد، ابن الملياردير المصري محمد الفايد، في حادث تحطم سيارة داخل أحد الأنفاق في باريس، في 31 أغسطس العام 1997.

Aوخلص تحقيق رسمي بعد قرابة عشر سنوات من الحادث إلى أن الحادث نجم عن القيادة المتهورة للسائق، الذي كان تحت تأثير الكحول ومضادات الاكتئاب. إلا أن محمد الفايد يزعم أن الحادث كان مدبراً.

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