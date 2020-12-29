ماذا قالت النيابة المصرية عن وفاة المخرج حاتم علي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت نيابة قصر النيل في مصر برئاسة المستشار أحمد صفوت، التصريح بدفن جثة المخرج السوري حاتم علي، بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة، وفقا لليوم السابع.

وانتقلت النيابة إلى الفندق الذي كان يقيم به المخرج المتوفى لمناظرة جثته، وتبين عدم وجود أي أثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.

بدأ حاتم علي حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل، وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا.

بينما بدأ مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة.

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