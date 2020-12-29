بعد خروجه من المستشفى.. ممثل هندي شهير يقرر الابتعاد عن السياسة

المصدر: د ب ا

أعلن الممثل الهندي راجنيكانث ، نجم الأفلام الهندية بلغة التاميل، اليوم الثلاثاء أنه لن يخوض مجال السياسة بسبب مشاكل صحية، متراجعا عن قرار اتخذه مؤخرا.

وكان راجنيكانث "70 عاما" قد خرج من المستشفى أمس الأول الأحد، حيث كان يعاني من تذبذب ضغط الدم.

وقال راجنيكانث مطلع هذا الشهر إنه سوف يؤسس حزبه السياسي في يناير المقبل، منهيا أعواما من التكهنات بشأن هذه الخطوة.

وقال راجنيكانث في تغريدة بلغة التاميل" ببالغ الحزن أقول إنني لن أدخل مجال السياسة. أنا فقط أعلم الألم الذي أشعر به وأنا أعلن هذا القرار".

وأضاف" بدون دخول مجال السياسة الانتخابية، سوف أخدم المواطنين. هذا القرار سوف يحزن المعجبين والمواطنين، ولكن من فضلكم سامحوني".

ويذكر أن راجنيكانث كان سوف يعلن عن موعد إطلاق حزبه السياسي الذي كان سوف ينافس في الانتخابات التشريعية في ولاية تايمل نادو المقررة في أبريل و مايو 2021.

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