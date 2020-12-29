«اتحاد الكتاب» يشكل هيئات فروعه الإدارية

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن تشكيل هيئات إدارية تتبع فروعه في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، وتشكلت الهيئة الإدارية في أبوظبي من حارب الظاهري رئيساً، وعضوية: إيمان الهاشمي، نبيل الكثيري، نجاة الظاهري، وهنادي المنصوري وسعد عبد الراضي.

وفي فرع دبي ضمت الهيئة الإدارية الأسماء التالية: عائشة سلطان رئيساً، وعضوية: إيمان اليوسف، فهد المعمري، نادية النجار، ود. وفاء العنتلي.

أما في رأس الخيمة فترأس الهيئة الإدارية نجيب الشامسي، بعضوية: د. حمد بن صراي، عبدالله الهدية، عبدالله السبب، لولوة المنصوري، ناصر اليعقوبي، ناصر البكر الزعابي ود. هيثم الخواجة.

وقد عقد مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، اجتماعه الرابع، لمناقشة التقارير الخاصة بمتابعة الأوضاع الحالية للاتحاد برئاسة سلطان العميمي، رئيس المجلس، وحضور عائشة سلطان نائب الرئيس، وصالحة غابش الأمين العام، ونجيب الشامسي أمين الصندوق، وحارب الظاهري المسؤول الثقافي.

وتناول الاجتماع شؤوناً تتصل بمستقبل العمل في الاتحاد، وتؤسس للعديد من المبادرات العملية، التي تعزز وترسخ دوره، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة لمراجعة شروط العضوية، وعلى الإسراع في تشكيل الهيئات الإدارية واللجان العاملة في المقر الرئيسي.

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