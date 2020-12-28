جزيرة ياس تكتسي بالأضواء احتفالاً بالسنة الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2021 بإضاءة مختلف معالمها، إلى جانب إطلاق عرض ألعاب نارية ليلة 31 ديسمبر الساعة 12 في منتصف الليل.

وسيتاح لسكان أبوظبي ودولة الإمارات الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية المميز عبر مجموعة من الخيارات المختلفة، بما في ذلك مشاهدة الألعاب النارية من المطاعم الموجودة في ياس مارينا.

ويمكن لزوار الجزيرة الاستمتاع بتناول الطعام في المطاعم الموجودة في ياس مارينا، وياس لينكس، وفندق دبليو أبوظبي – جزيرة ياس، وفندق راديسون بلو جزيرة ياس، وفندق روتانا جزيرة ياس، والتي تقدم مجموعة من العروض المميزة بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز