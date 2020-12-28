دبي تجمع الفنان محمد رمضان بنجمة بوليوود رواتيلا

المصدر: دبي - غسان خروب

يبدو أن عيون الفنان المصري محمد رمضان، مفتوحه على اتساعها على الثقافات الأخرى، فبعد تعاونه مع المغني الفرنسي ميتري جيمس، في أغنية "يا حبيبي"، التي صورها في دبي، وحازت على إعجاب الملايين، حيث تجاوزت عدد مشاهداتها على يوتيوب حاجز المليون و700 ألف مشاهدة، ها هو رمضان يوسع نطاق دائرته، مولياً وجهه هذه المرة ناحية الهند.

ويبدو أن النجم المصري يستعد لتقديم عمل مشترك مع الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا، التي التقاها أخيراً في دبي، وفق ما كشفت عنه مجموعة الصور التي نشرها رمضان عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، مكتفياً بالتعليق عليها بكلمة "قريباً".

أورفاشي راوتيلا، بادرت هي الأخرى إلى نشر ذات الصور على حسابها في "انستغرام"، مرفقة إياها بتعليق عبرت فيه عن سعادتها بلقاء رمضان، قائلة: "أقوم بتصوير مشروعي الجديد مع السوبر ستار المصري والعربي محمد رمضان"، إلا أن أورفاشي التي تمتلك قاعدة واسعة في بلدها الهند، آثرت أن تبقي بقية تفاصيل المشروع طي الكتمان.

وأضافت في تعليقها: "كان لابدّ أن يكون اللقاء بيننا قبل هذا الوقت، غير أنني سعيدة باختياري لمشاركتك عملك الجديد"، لتسود على إثر ذلك توقعات بأن يكون المشروع الجديد عيارة عن كليب غنائي يجمع الطرفين.

أجندة رمضان بدت في الآونة الأخيرة مزدحمة بالأنشطة، ومن بينها توقيعه اتفاقية تعاون بينه وبين مجموعة شركات احسان، عبد الصمد القرشي، وفق المقطع المصور الذي نشره رمضان اليوم على "انستغرام"، مرفقاً إياه بتعليق أكد فيه إنه سيقدم لجمهوره قريباً مفاجأة، وصفها ب "أكبر المفاجآت".

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