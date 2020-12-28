بالفيديو.. نوال الكويتية ومشعل العروج يتلقيان لقاح كورونا

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بعد سريان حالة من التشكيك بين عدد من نجوم الفن، حول فعالية لقاح فيروس كورونا، وإعلانهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي رفض اللقاح وتلقيه، بادرت الفنانة نوال الكويتية إلى تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وآثرت نوال الكويتية مشاركة هذه اللحظة مع متابعي حسابها على موقع "انستغرام"، حيث نشرت على "ستوري انستغرام" مقطعاً مصوراً، تظهر فيه خلال تلقيها لجرعة اللقاح في إحدى المستشفيات، حيث لم تبد نوال أي انزعاج في هذه اللحظة، التي شاركها فيها زوجها الملحن مشعل العروج، والذي بادر هو الآخر إلى تلقي نصيبه من جرعة اللقاح، بعد الاطمئنان على زوجته، التي اكتفت بنشر المقطع المصور على "انستغرام"، بينما علق العروج على المقطع "لقاح سعيد".

مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما ضجت بمقطع نوال المصور، الذي لقي انتشاراً واسعاً في أروقتها، حيث أثار موجة اهتمام واسعة من قبل محبي الفنانة الكويتية، ورغم أن نوال والعروج لم يحددا مكان تلقيهما جرعة اللقاح، إلا أن بعض التغريدات أشارت إلى أنهم تلقوا اللقاح في إحدى المستشفيات الخاصة في السعودية. وبتلقيهم للقاح، تكون نوال وزوجها قد انضما إلى قائمة النجوم الذين دعموا اللقاح، حيث كانت الفنانة الإماراتية أحلام من أوائل النجوم الذين تلقوا لقاح كورونا، وقد سبق لها أن نشرت مقطعاً مصوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تلقيها جرعة اللقاح في الإمارات.

في المقابل، كانت الفنانة هيفاء وهبي قد تصدرت قائمة النجوم الذين رفضوا التعامل مع لقاح فيروس كورونا، معلنة عبر حسابها على "انستغرام" رفضها له، حيث قالت آنذاك "لا شكراً لا أريده"، ليتبعها في هذه الخطوة عدد من النجوم، ومن بينهم نسرين طافش التي أشارت في سلسلة تغريدات أطلقتها عبر حسابها على تويتر، إلى عدم "قناعتها" باللقاح، قائلة "أنا لست كمالة عدد.. ولا فأر تجارب"، كما انضمت إلى القائمة أيضاً الفنانة مايا دياب، ونيكول سابا، وراغب علامة.

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