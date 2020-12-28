ملتقى شاعرات الإمارات «في ضيافة عوشة»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أخيراً، ملتقى لشاعرات الإمارات افتراضياً تحت عنوان «في ضيافة عوشة»، وشهد الملتقى الذي يأتي في إطار اهتمام القائمين على الجهتين بالشعر النبطي وبحوره، مشاركة نخبة من الشاعرات المبرزات وهن الشاعرة مريم النقبي والشاعرة نائلة الأحبابي والشاعرة صوغة والشاعرة مطرة الكعبي.

وتأتي هذه الأمسية تقديراً لإسهامات "قمر الشعر" وسيدته الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب» التي تركت بصمتها على المشهد الثقافي الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام من خلال تطرقها للقضايا العربية والوطنية.

وأعرب الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس مؤسسة عوشة بنت خليفة، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث، مشيراً إلى سعي مؤسسة عوشة لإثراء المشهد الأدبي وعلى رأسه المشهد الشعري واستقطاب جميع الشعراء، هذا إضافة إلى تخليد شعر فتاة العرب التي تناولت في قصائدها مختلف أغراض الشعر، وكان عطاؤها غزيراً ومؤثراً جارت من خلاله كبار شعراء النبط.

وقالت شيخة المطيري، رئيسة قسم الثقافة الوطنية في المركز: نسعى من خلال هذا الملتقى إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات التي تعنى بالشعر والشعراء من خلال الاهتمام ودعم كبار الشعراء ورعاية أصحاب المواهب الشعرية، لافتةً إلى حرص المركز على إثراء اللقاء الشعري والنهوض بالحراك الأدبي في ما يخص الشعر بكل أساليبه وقوالبه.

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