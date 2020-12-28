«بابا نويل» يحقق أمنيات 25 طفلاً في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

في الوقت الذي تحتفل فيه القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بروائع موسم الشتاء والأعياد، قام بابا نويل بمفاجأة 25 من الضيوف الصغار بتحقيق أمنياتهم، التي أرسلوها له يوم 18 ديسمبر الجاري، ضمن محاولة الوجهة الناجحة لتحطيم رقمها القياسي الثامن هذا الموسم.

تميز

وكانت الوجهة العائلية الرائدة قد حطمت بنجاح الرقم القياسي الجديد في غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الرسائل، التي تم جمعها إلى بابا نويل خلال 24 ساعة، بمساعدة الآلاف من الضيوف، الذين زاروها ذلك اليوم، وكتبوا رسائلهم وأمنياتهم المختلفة لبابا نويل، الذي قام بدوره باختيار 25 طفلاً من بينهم، وجلب الهدايا التي تمنوها لهم.

كما حطّمت القرية العالمية مسبقاً الرقم القياسي السابع ضمن احتفالات موسم الأعياد من خلال «أكبر سلسلة فيديو على الإنترنت لأشخاص يتناولون كوب من الشراب ويمررونه بينهم»، بمشاركة 444 شخصاً استمتعوا بكوب من الشوكولاته الساخنة ومرروه افتراضياً بينهم. وتتطلع القرية العالمية في الموسم الخامس والعشرين الحالي إلى تحطيم مجموع 25 رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية للاحتفال مع ضيوفها بمناسبة اليوبيل الفضي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز