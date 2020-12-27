حسين الجسمي يهدي «نور الأمل» للشاعر علي الخوار

المصدر: دبي البيان

أهدى سفير الأغنية العربية، الفنان حسين الجسمي، رفيق دربه الشاعر علي الخوار، أغنية زفة العروس، التي تم تسجيلها خصيصاً بمناسبة زفاف محمد نجل الشاعر علي الخوار، والأغنية حملت اسم «زفة الأمل»، حيث قام بتلحينها الملحن عادل عبد الله، ووزعها موسيقياً الموزع الشاب أحمد الرضوان، والكورال كان هدية من مجموعة الوطن الفنية، وشارك في هندسة الصوت والمكساج، المهندس الرائع حسين بركات، وهو الذي سبق أن قام بمكساج أغنية «الجبل»، للفنان حسين الجسمي، والتي أطلق على الجسمي من خلالها لقب «الجبل».

وفي تصريح للفنان حسين الجسمي، بمناسبة تسجيل أغنية «زفة الأمل»، قال: «هذا واجب، ويستاهلون العرسان هذي الأغنية، والله يسعدهم ويفرحهم دوم، وإن شاء الله نزفهم ونزف عيال عيالهم».

ومطلع أغنية زفة الأمل.. يقول:

يا مرحبا بك عد ما شرّف الليل

يا أول افراح السنين المقابيل

نور المحبه يا أمل نوّر الدار

وبشوفتك شفنا ضيا نجمة سهيل

وتعتبر مشاركة سفير الأغنية العربية، الفنان حسين الجسمي، لرفيق دربه الشاعر علي الخوار، من باب الوفاء والحب والتقدير، بعدما اجتمعا معاً في أكثر من عمل غنائي، كان أبرزها: الطير والجبل وفرس، والكثير من الأغاني الوطنية والإنسانية.

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