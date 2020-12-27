محمد هنيدي بفيديو ضاحك عن لقاح كورونا "إديني الحقنة بسرعة"

المصدر: البيان - أحمد قوجة

في إشارة واضحة وكوميدية على ردود أفعال الناس حول لقاح كورونا وتقبلهم لفكرة أخذ اللقاح أو رفضه، نشر الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي مقطع فيديو غنائي في حسابه الرسمي في تويتر، وكتب تحته "واحنا منتظرين جرعة لقاح كورونا".

ويظهر هنيدي في مقطع الفيديو، وهو يغني في الميكروباص: "أديني الحقنة بسرعة عشان محتاج الجرعة".

ولقي مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين ومشاهدات بمئات الآلاف، وكتب أحد المعلقين ويدعى محمد: "على فكرة يا هنيدي إحنا عشنا معاك أحلى ضحكات وأمتع الأوقات. أنت مثال للممثل المحترم المتواضع ابن البلد. ربنا يكرمك وتمتعنا كمان وكمان".

بينما كتب آخر محذراً هنيدي: "أوعى تاخد اللقاح، لأن في حاجة مش فهمناها من موال الكورونا يا نجم.. يقولك إن عايذين يخفو من البشرية شويا وأنت غالي علينا".

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