العامري وبن دلموك يلتحقان بمتأهلي «فزاع لليولة»

المصدر: دبي - البيان

التحق محمد بن دغاش العامري ومحمد عبدالله بن دلموك بقائمة المتأهلين للدور الثاني في أبرز أحداث الحلقة الرابعة من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، الذي يعد الحدث الأبرز في إحياء وإبراز الموروث الشعبي والمساهمة في نشره بين الأجيال.

وانضم محمد بن دغاش العامري الذي نال العلامة 100 في المنافسات، ومحمد عبدالله بن دلموك بالعلامة 80 درجة، لينضما إلى المتأهلين من أول حلقتين وهم: عبدالله حميد النقبي ومكتوم بن طراف المنصوري وحميد ومكتوم الشامسي، بانتظار هوية آخر متأهلين من الحلقة الرابعة.

فيما غادر المنافسات سعود إبراهيم النقبي وراشد ناصر الكتبي. وجاء الإعلان عن المتأهلين بعد استعراض منافسات سباقي القدرة بالخيل وركض الهجن، اللذين أقيما على مدار الأسبوع الماضي، حيث نال الـ20 درجة في سباق الخيل، كل من: محمد بن دغاش العامري ومحمد عبدالله بن دلموك، فيما نال الـ20 درجة الخاصة بركض الهجن، كل من محمد بن دغاش العامري وسعود النقبي.

تنافس رباعي

تنافس في الحلقة الرابعة والأخيرة من الدور الأول، كل من: جمعة عبيد بالعبد آل علي «حامل اللقب»، أحمد عبدالله الحرسوسي، عبيد سالم علي، ومحمد حمد النعيمي.

وفي مسابقة إلقاء الشعر، حيث يقوم المشاركون بإلقاء 4 أبيات من قصيدة «ما تاب» من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويقوم الشاعر محمد بن حماد الكعبي بتحكيم هذه المسابقة، فنال العلامة البالغة 10 نقاط كل من جمعة عبيد بالعبد آل علي وأحمد عبدالله الحرسوسي.

أما في منافسة الرماية، فقد حصد الـ20 نقطة، كل من عبيد سالم النعيمي ومحمد النعيمي. وفي منافسة اليولة التي يقوم بتحكيمها راشد الخاصوني، فحقق جمعة عبيد بالعبد آل علي العلامة الكاملة 50، فيما نال أحمد عبدالله الحرسوسي الدرجة 47، ونال عبيد سالم علي الدرجة 47، وحقق محمد حمد النعيمي الدرجة 48.

«علم الخيل»

أكد الملازم أحمد الكعبي من شرطة الخيالة في القيادة العامة لشرطة دبي، أن إضافة سباق الخيل إلى منافسات بطولة فزاع لليولة، أمر إيجابي للغاية كونها منحت اليويلة المشاركين الفرصة لاكتساب «علم الخيل» كمهارة أساسية من المهم الحصول عليها والاستفادة منها في حياتهم إلى جانب محاولة الفوز في منافسات البطولة نفسها.

وأوضح الكعبي، أن المقصود بـ«علم الخيل»، هو تعليم المشاركين كيفية التعامل مع الخيل لوحدهم. وعبر الكعبي عن سعادته بالوقت الخاص بهذه البطولة، وقال: الروح الإيجابية والتكاتف بين المشاركين يجعلنا نراهم كفريق واحد، الكل يساعد الآخر.

جهود كبيرة

عبرت نتالي أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لجهود مضمري الهجن ومدربي الخيل والرماية، الذي قاموا بجهود كبيرة من أجل تقديم اليويلة بهذه المهارات المميزة التي أثرت البرنامج في حلته الجديدة، وجعلت المشاركين يقدمون باقة من المهارات المتنوعة للرياضات التراثية. فيما شارك صالح سعيد بإلقاء شلة مميزة بعنوان «ما أقدر أزعل حد وأرضيه» للشاعر سعيد بن مصلح، وهي تتحدث عن عتاب وصد وظروف حياتية مختلفة.

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