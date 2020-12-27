حفلات دبي تنعش المشهد الموسيقي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا المشهد الموسيقي، أول من أمس، مختلفاً في دبي، فعلى ايقاعاته عاشت «دانة الدنيا» ليلة طربية بامتياز، تألق فيها النجوم، وضجت خلالها جنبات الإمارة بالموسيقى والحفلات الغنائية، ففي الوقت الذي «سلطن» فيه الجمهور الذي تواجد في نطاق مسرح فستيفال أرينا، على أغنيات الفنان جورج وسوف واستمتع بمواويل ملحم زين، صفق الجمهور للفنان محمود العسيلي، وتتمايل على أنغام الفنان محمد حماقي واللذان تواجدا في كوكا كولا أرينا، ليبدو أن دبي عاشت ليلة طربية بامتياز، تجلى فيها الفرح الذي نثرته دبي على رؤوس الناس الذين جاءوا من كل حدب وصوب، للاحتفال بالموسيقى متجاوزين عبر التزامهم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية «الرهبة» التي خلقها فيروس كورونا المستجد في العالم.

حماقي والعسيلي أطلا على الجمهور في حفلة غنائية طويلة، تجاوزت في مدتها حدود منتصف الليل، وتميزت بكونها «كاملة العدد»، حيث أدى كل واحد منهما خلال الحفل الذي أقيم في إطار فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان دبي للتسوق، وصلة غنائية جميلة، ارتسمت فيها علامات الفرح والابتسامة على وجوه الجميع.

تفاعل

الحفل الغنائي، بدأ على وقع صوت الفنان محمود العسيلي الذي حط رحاله في دبي، للمشاركة في الحفل الذي شهد تقديمه لمجموعة من أغنياته وأخرها «دنيا جديدة» التي رأت النور قبل نحو أسبوع، وقدمها دويتو مع الفنان أمير عيد، نجم فرقة كاريوكي، ولا يزال العسيلي يجتهد في الترويج لها، على كافة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضمت قائمة الأغنيات التي قدمها العسيلي خلال الحفل، أغنية «عايزني ازاي»، التي شهدت تفاعلاً عالياً من الجمهور. خلال الحفل توجه العسيلي بالشكر إلى الإمارات.

وقال: «أود أن اشكر المهرجان على إتاحته هذه الفرصة الجميلة للقاء الجمهور»، وأضاف: «أنا محروم منكم.. وحشتوني، وأشكركم جميعاً». العسيلي عرج في كلمته على ذكر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، واصفاً إياه بالفنان العظيم.

وقال: «كان لي الشرف بأن لحنت له أغنية»سنة الحياة«»، حيث كانت أغنية الجسمي التي طرحها في أغسطس الماضي، قد احتلت مكانة عالية في قلوب الناس، ونجحت في الحصول على نحو 25 مليون مشاهدة على يوتيوب.

أجواء

وصلة الفنان محمد حماقي، لم تكن أقل حرارة من العسيلي، فقد نجح في رفع حرارة الأجواء في الصالة، عبر مجموعة الأغنيات التي قدمها على المسرح، حيث ضمت «هو ده حبيبي» التي حصدت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وكذلك أغنيته «تعرف بحبك ليه» التي تعد من أحدث أغنيات حماقي التي أطلقها العام الجاري.

حماقي خلال الحفل، عبر عن سعادته بتواجده في دبي، وتمنى أن يكون العام المقبل، أفضل وأن يكون سعيداً للجميع.

وقال: «هذا العام أتعبنا كثيراً، وهذه أول حفلة لي بالتباعد الاجتماعي، وأتمنى أن تمضي هذه السنة بكل مشكلاتها، وأن تكون القادمة أجمل بكثير، وأن نتخلص من كافة اللحظات التي عشناها في 2020، وأن نعود إلى سابق عهدنا». وأكد حماقي في كلمته «أننا عرفنا جيداً قيمة اللحظات التي نعيشها». واعداً جماهيره بـ «سهرة جميلة كلها انبساط».

حساب رسمي

فور وصوله إلى مطار دبي، استبق محمد حماقي حفله بإطلاق حسابه الرسمي على تطبيق «تيك توك»، حيث دعا جمهوره إلى متابعته على التطبيق. يذكر أن هذا الحفل يعد أول لقاء جماهيري مباشر لحماقي مع محبيه، بعد توقف حفلاته بسبب فيروس كورونا، علماً بأن آخر حفلاته التي أقامها في السعودية خلال سبتمبر الماضي، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نقلت مباشرة عبر إحدى المنصات الرقمية، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز