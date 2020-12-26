ابنة أصالة تكشف المستور: العريان خان والدتي

المصدر: البيان - أحمد قوجة

أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة السورية أصالة نصري، وتعليقها على مدى الألم الذي شعرت به، وكمية الخيانة والغدر الموجودة في الصورة التي جمعت طليقها المخرج طارق العريان بحبيبته الجديدة نيكول سعفان، تعاطفاً كبيراً معها من قبل معجبيها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الأزمة، دخلت شام الذهبي ابنة أصالة، على الخط وكشفت وقائع طلاق جديدة من والدتها وطارق العريان.

وعبرت الذهبي عن دعمها الكبير لوالدتها. مشيرة إلى أن العريان خان والدتها، وهرب من مواجهتها، وهو ما تسبب في صدمة لهم جميعا.

وقالت الذهبي في رسالتها لوالدتها: "أنا بعرف قديش الألم كان كبير، والخيانة قاسية ووقوف بعض (الأصدقاء) مع الغلط أقسى!".

وأوضحت: "الحقيقة أن الخيانة والهروب من المواجهة كانت فعلاً صادمة إلنا كلنا، بس رح تعدي ونكون أقوى! أنا فخورة فيكي لأنك إنسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة ونقية!".

وتابعت: "يا أنقى وأعظم ست شفتها بالحياة! أنت مثال لكل امرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون أقوى وتلمع وهي الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيره تجاوزتها!".

واختتمت كلامها لوالدتها، بقولها: "عبري يا دنيتنا كلنا وما تخافي علي زعلنا، أنا معك للموت وبموت مع كل ثانية بتتألمي فيها!".

ووجهت الذهبي رسالة قاسية لطارق العريان، حيث نشرت صورة قديمة من احتفالها مع والدتها وأخواتها بعيد ميلاد زوج والدتها وقتها، المخرج طارق العريان.

وقالت: "في هذه الصورة منذ عامين، كتبت لك (عيد ميلاد سعيد يا عمودنا الفقري) لأنك كنت كذلك.. اتكسرنا لفترة طويلة بعدما غادرتنا.. ليس لأنك كنت حقا عمودنا الفقري، فعمودنا الفقري وقلبنا وأنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيظل أصالة".

وتابعت: "لكنك كنت عمودها هي الفقري، فعندما كسرتها كسرتنا، لأننا نعيش من قوتها، فكلنا امتداد لها، فأنا لا شيء بدونها، لقد غادرت وتركت خلفك ندبة عميقة.. أنا فقط أرجوك أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح! دعها تتقبل حقيقة السنوات الـ 14 التي منحتها لك بسلام دون شروط".

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