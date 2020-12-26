تغريدات النجوم.. ترويج للأعمال ونفي للشائعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع اقترابنا من نهاية العام الجاري، واستعداد العالم لاستقبال آخر جديداً، لم تخف وتيرة النشاط على حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تأرجحت بين الكشف عن أعمال جديدة، والتفاعل مع الآخرين، ووضع حد لبعض حالات التنمر والشائعات التي يتعرض لها النجوم.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بثلة من التغريدات، ففي الوقت الذي تفاعلت فيه أحلام مع أصالة، فيما بدأ محمد منير وعمرو دياب بالترويج لألبوماتهما الجديدة، لتنفي أنغام إصابتها بفيروس كورونا.

نشاط

حسابات الفنانة الإماراتية أحلام تشهد نشاطاً ملحوظاً، فبعد إطلالتها الأخيرة مرتدية فيها الحجاب والكمامة، تفاعلت أحلام مع الشاعر سعود بن عبدالله، حيث علقت على تغريدة له، قالت فيها: «شكراً على كل شيء وأهمها وقفتك معي في الألبوم والتي أعطتني دافعاً، لأن يكون ألبومي بهذه الصورة التي ستتألق فيها أعمالك، ومن أقصى قلبي شكراً»، كما تفاعلت أيضاً مع أصالة، حيث كتبت: «الدنيا سلف ودين حبيبتي يا أصالة ولا يقهرك، أولادك هم النعمة التي أهداها إليك ربي.. عندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك».

مسلسل

حيرة واضحة ارتسمت على ردود أفعال متابعي الفنانة إلهام الفضالة، بعد نشرها صورة ترتدي فيها فستان الزفاف الأبيض، لتوضح الهام لاحقاً أن الصورة تعود لأحداث مسلسلها الجديد «أمينة حاف»، وعلى ذات النسق، سارت الفنانة أسيل عمران التي نشرت عبر انستغرام صورة نادرة من طفولتها، لتلقى تفاعلاً واسعاً من محبيها، في حين عادت الفنانة البحرينية زينب العسكري إلى الواجهة مجدداً، لتتفاعل مع أسئلة الجمهور حول نيتها العودة إلى التمثيل مرة أخرى.

ورغم تذبذب حالته الصحية، وخضوعه لرعاية مكثفة، إلا أن الفنان محمد منير أصر على مواجهة المرض وتخطي آلامه، عبر طرحه لأول بوستر رسمي لألبومه الجديد «باب الجمال»، بالإضافة إلى طرحه كليباً تشويقياً لألبومه، استدعى فيه عدة مقاطع من ألبوماته القديمة وذكرياته وحفلاته المصورة، وقال منير في الكليب كلمة واحدة لجمهوره وهي «وحشتوني»، وأكد قرب طرح الألبوم المتوقع أن يرى النور مطلع العام المقبل.

موعد

على ذات النسق، سار الفنان عمرو دياب، الذي كشف أخيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد طرح ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء».

وعبر انستغرام، نشر الفنان قصي خولي، تريللر مسلسله الجديد «لا حكم عليه»، المقرر بدء عروضه في 3 يناير المقبل، وفق ما أشار إليه خولي، الذي يواجه فيه العديد من الصعوبات والتحديات، أما الفنانة لطيفة التي أطلت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بلوك جديد، فكشفت عن انتهائها من تصوير كليب «الليل ليل» في دبي.

نفي

ونشر المخرج طارق العريان لصورة تجمعه مع عارضة الأزياء نيكول سعفان، وإعلانه الارتباط بها، كان كفيلاً بفتح النيران عليه، من قبل طليقته الفنانة أصالة وابنتها شام وقاعدتها الجماهيرية، الأمر الذي دعا نيكول سعفان، للخروج عن صمتها ورفض تهمة «خراب البيوت» التي ألصقت بها، وأكدت نيكول عبر انستغرام أن ارتباطها بطارق العريان، جاء بعد مرورهما بعلاقة عاطفية، نافية في الوقت ذاته أن تكون السبب في انفصال العريان وأصالة.

أما الفنانة مي كساب، فقد رفضت حالة التعاطف التي حملتها تغريدات بعض رواد مواقع التواصل، بعد الادعاء بتعرضها للتنمر، عقب زيادة وزنها، وأكدت رضاها عن طبيعة جسدها.

في حين، وضعت الفنانة أنغام حداً لشائعة إصابتها بفيروس كورونا، التي انتشرت أخيراً، حيث أكدت أنها لم تلتق ومنذ نحو شهر مع مديرة أعمالها راندا رياض، التي قيل إنها السبب في انتقال العدوى لأنغام، التي تستعد حالياً لحفلها الغنائي المقرر إقامته على مدرج خورفكان، حيث يشاركها الحفل الفنان حسين الجسمي.

«بالبنط العريض»

لا تزال أغنية «بالبنط العريض» للفنان حسين الجسمي تحتل الصدارة على قائمة المستمعين، حيث اختارتها «وارلد ميوزيك أوورد» العالمية، واحدة من أعلى الأغنيات العربية استماعاً في 2020، بعد تخطيها حاجز 335 مليون مشاهدة على قناة الجسمي الرسمية في يوتيوب، وما تزال في صعود، وتحقق ما يشبه الاحتفاء العالمي. يذكر أن الأغنية من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

وفي حين تتربع «بالبنط العريض» على عرش الأغنية الأنجح في الوطن العربي لعام 2020، فإن أغنية أخرى للجسمي تشق طريقها هي الأخرى صعوداً، حيث حققت أغنية «الحسّاس»، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.

وتحمل «الحسّاس» في كلماتها، حواراً عاطفياً مع القلب. كما جدد الجسمي من خلالها تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز