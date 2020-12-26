«كورونا» يصيب 3 فنانين في مصر

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

أصيبت الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، حيث ثبتت إيجابية التحاليل منذ أكثر من يوم، وهي تخضع حالياً للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء، وفقاً لوسائل إعلام مصرية. ولم تمض سوى ساعات على الإعلان عن إصابتها، حتى أعلن عدد آخر من النجوم عن إصابتهم بالفيروس، وسط قلق عدد كبير أيضا من تسلل العدوى إليهم بسبب مخالطتهم لمصابين في مناسبات قريبة، حيث أعلن كل من المنتج جمال العدل والمخرجة إيناس الدغيدي إصابتهما بعدما شعرا بالإعياء وظهور الأعراض، فخضعا للفحوص الطبية التي أكدت إصابتهم.

وخالطت الفنانة يسرا عدداً من أصدقائها داخل الوسط الفني قبل اكتشاف إصابتها بـ «كوفيد 19»، وذلك بعد تلبيتها دعوة الفنانة نيللي كريم بحضور عيد ميلادها، الجمعة الماضية، والذي شهد حضور كل من آسر ياسين، هالة صدقي، إلهام شاهين، درة، ريهام حجاج، جمال العدل، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج عمرو سلامة والإعلامية بوسي شلبي.

وعلى مدار الأيام الماضية كانت يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسلها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها البطولة هيفاء وهبي، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما انتهت الفنانة المصرية من تحضيرات فيلمها الجديد «ليلة العيد» للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان من المقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.وكانت يسرا حضرت أخيراً مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتم دورته الـ42 في العاشر من الشهر الجاري.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد»، الذي عرض في رمضان 2020، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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