«أطفال الشارقة» تختتم «شتاء ممتع»

المصدر: الشارقة- البيان

اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، معسكرها الشتوي الذي انطلق يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020؛ تحت شعار «شتاء ممتع» افتراضياً، عبر برنامج (Zoom)، مستهدفاً الأطفال في الفئة العمرية من 6-12 سنة، من مختلف المراكز والجمهور، حيث تضمن المعسكر في أسبوعه الثاني والختامي مجموعة من الورش الهادفة والمرحة للأطفال، منها الورش الفنية ضمن برنامج «فرشاة فنان» مثل: «رسوم ثلاثية الأبعاد»، تعلم خلالها الأطفال طريقة جعل الرسومات الثابتة وكأنها تتحرك؛ أما في ورشة «رسم شخصية كرتونية»؛ فقد أبدع المشاركون من خلال تصميم شخصيات كرتونية بسيطة تمثل شخصياتهم.

وبهدف تعزيز وغرس حب القراءة في نفوس المشاركين، وتعزيز الخيال الإبداعي لديهم فقد تفاعل الأطفال، وذلك في برنامج «قرية الحكايات»، مع الكاتبات المختصات في مجال كتابة القصص للأطفال من خلال القراءة، والرسم والتلوين.

أما في برنامج «لمسات الشتاء» فقد تعرف المشاركون على مهارات الطبخ وذلك من خلال ورشة: «رجل الثلج» التي قدمتها الطفلة مدية سيف الطنيجي من مركز الطفل بالذيذ بأسلوب مرح وطفولي، حيث شرحت بطريقة مبسطة كيفية إعداد وجبة الإفطار بوصفة سهلة ومبتكرة وذات طابع فني، أما في ورشة «مشروب الشتاء الساخن» فقد تعلموا كيفية إعداد مشروب صحي باستخدام المواد الغذائية المتوفرة في المنزل وبمكونات صحية.

كما استطاع المعسكر تنمية المهارات الحياتية لدى المشاركين، من خلال ورشة «درهم في الجيب» هدفت إلى تعريفهم بثقافة الادخار والفرق بين الحاجات والرغبات المادية، وطرق إيجاد مصدر الدخل، وإكسابهم مهارات الادخار.

واختتم المعسكر بتدريب الأطفال على كيفية التخطيط للأحداث المهمة ووضع الأسس السليمة لها لضمان نجاحها، كالتخطيط لإقامة حفلة بين الأهل أو الأصدقاء وذلك من خلال ورشة «أخطط لحفلة رائعة».

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