حفلات موسيقية وعروض ترفيهية متنوعة تمثل الثقافات كافة

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مهرجان دبي للتسوق نخبة من نجوم موسيقى الروك العالميين ونجوم الغناء العربي، والدي جي ومشاهير عالم الموسيقى لإحياء حفلات غنائية في وجهات مختلفة. ويحتفي المهرجان خلال دورته لهذا العام التي انطلقت في 17 ديسمبر، وتستمر حتى 30 يناير المقبل، بمجموعة رائعة من الأنماط الموسيقية والفنون الاستعراضية من مختلف أنحاء العالم، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان عن المزيد من العروض المميزة.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق على اختيار مجموعة متنوعة من النجوم والفنانين للمشاركة في حفلات موسيقية رائعة، بما يعزز فعاليات المهرجان من عروض التسوق والترفيه الشاملة، التي يستفيد منها سكان المدينة وزوارها.

وتقام جميع الحفلات في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من حكومة دبي، بما يشمل فحص درجة الحرارة في جميع نقاط الدخول، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات الواقية في جميع الأوقات.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أبرز العروض التي ستُقام في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن إطار موسم الحفلات الموسيقية لمهرجان دبي للتسوق.

شعبية

يستعد كل من نجمي الغناء محمد حماقي ومحمود العسيلي لتقديم أشهر أغانيهما يوم غد في كوكا كولا أرينا، ضمن واحدة من أكبر الحفلات الموسيقية والغنائية العربية لهذا العام. ويحظى حماقي والعسيلي بشعبية واسعة على الساحة الغنائية في المنطقة؛ حيث حصد حماقي جائزة أفضل مغنٍ عربي لعام 2010 في حفل جوائز إم تي في للموسيقى الأوروبية، بينما يحمل العسيلي في رصيده العديد من الألبومات والأغاني الفردية.

ترقب

عشاق موسيقى البوب العربية على موعدٍ مع نجمهم المفضل ناصيف زيتون، الذي سيقوم بأداء أفضل أغانيه ليلة رأس السنة في مركز دبي التجاري العالمي. وحصد زيتون، المعروف بين عشاقه باسم «أبو الياس»، شعبية واسعة في أنحاء المنطقة بعد نجاح أغنيته الشهيرة «مش عم تزبط معي» وغيرها من أغانيه المفضلة لدى الجمهور، ويترقب عشاق زيتون من كل الأعمار الكثير من الحماس خلال حفله الموسيقي ليلة رأس السنة احتفالاً باستقبال عام 2021.

ويقدم الدي جي سعيد مراد، الذي يتمتع بشهرة واسعة في عالم الموسيقى الإلكترونية العربية، أبرز أعماله وأكثرها تأثيراً خلال عرض ليلة رأس السنة الجديدة في دبي أوبرا. كما يستعرض سعيد أبرز مقطوعاته ضمن برنامج عروض لكل من دي جي سيف أند ساوند، وفرقة نوفو سول باند مع كاري جيبسون. ولتعزيز تجربة زوار دبي أوبرا خلال حفل ليلة رأس السنة، تقدم الوجهة الأطعمة والمشروبات للضيوف في أماكنهم.

ويحيي نجما الغناء وائل كفوري ومحمد خيري حفلاً مميزاً في صالة فستيفال أرينا دبي فستيفال سيتي، في إطار احتفالات ليلة رأس السنة. ويستقبل كفوري عام 2021 بباقة من أغانيه الرومانسية والعاطفية المميزة، بينما يقدم خيري أبرز الأغاني المفضلة لجمهوره.

فرصة

ويستضيف فندق أتلانتس النخلة حفلاً ضخماً، بمناسبة احتفالات رأس السنة بمشاركة فرقة الروك الأمريكية KISS التي تقدم عرضاً تحت اسم Kiss Goodbye 2020 ما يمنح عشاق الموسيقى فرصة استثنائية للترحيب بعام 2021، ويمثل الحفل أكبر العروض المباشرة على الإطلاق للفرقة في دبي، حيث تقدم الفرقة أروع أغنيات الروك الكلاسيكية مع عرض ضخم للألعاب النارية. وسيتم تصوير الحفل باستخدام أكثر من 50 كاميرا لتوفر إطلالة بزاوية 360 درجة، وستُبث مجرياته مباشرة عبر الإنترنت بدءاً من الساعة 9 مساء .

وتقدم نجمة الغناء الروسية المفضلة لوليتا حفلاً لا ينسى خلال احتفالات رأس السنة في برج العرب؛ حيث ستقوم بتأدية أفضل أغانيها ضمن أمسية احتفالية مميزة في الفندق الشهير، الذي يقع بمنطقة جميرا.

إضافة

يحيي نجم الغناء والدي جي والمنتج العالمي ألان ووكر حفلاً موسيقياً يوم 7 يناير في كوكا كولا أرينا، ويمثل هذا الحفل إضافة متميزة لسلسلة حفلات مهرجان دبي للتسوق لهذا العام، ويعتبر ووكر أحد أشهر نجوم الموسيقى الإلكترونية الراقصة في العالم وموهبة متفردة في هذا النوع من الموسيقى؛ حيث حصدت أغنياته ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب»، كما استقطبت المستمعين على تطبيق ساوندكلاود ومنصات الموسيقى الأخرى عبر الإنترنت.

يقدّم نجم الموسيقى والعازف الشهير مارك إلياهو عرضه المميز «إيندلس تور» خلال حفله الأول في دبي، يوم 8 يناير 2021 في مركز دبي التجاري العالمي. وتحظى عروض إلياهو بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل تميّزه بالعزف على آلة الكمان الوترية التقليدية، ومهاراته الموسيقية الفريدة وحضوره الساحر على المسرح.

ويلتقي المغني الباكستاني عاطف أسلم مع جمهوره من المعجبين الجدد والقدامى ويقدم مجموعة من أغانيه بصوته الدافئ وموهبته الفريدة، خلال حفله الذي سيقام يوم 15 يناير 2021 في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعتبر أسلم نجماً متألقاً أسهم في نجاح الكثير من الأغنيات المعروفة في جميع أنحاء العالم، كما يمتاز بقدرته على التفاعل مع الجمهور، إضافة إلى مهاراته الغنائية المميزة، ما جعله أحد أكثر الفنانين شهرة بين عشاق الغناء باللغتين الأردو والهندي.

حفل

يحيي النجم العالمي وأيقونة الموسيقى العربية المطرب عمرو دياب حفلاً مباشراً يوم 22 يناير 2021 في استاد دبي الدولي. عمرو هو مطرب وملحن وممثل فاز بجوائز لا تحصى في مجال الموسيقى، وحققت ألبوماته الغنائية مبيعات قياسية، كما أنه يمتلك الملايين من المعجبين في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وتتواصل عروض الموسيقى المباشرة لمهرجان دبي للتسوق ضمن دبي أوبرا حتى عام 2021، مع استضافة حفل للنجم الفرنسي الأسطورة إنريكو ماسياس والأوركسترا يوم 22 يناير.

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