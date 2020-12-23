وفاة عارضة الأزياء العالمية ستيلا تينانت

المصدر: أ ف ب

غيّب الموت عارضة الأزياء البريطانية التي برزت منذ التسعينات ستيلا تينانت، إذ توفيت الثلاثاء عن عمر يناهز الخمسين، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

ونعتها عائلتها في بيان أعلنت فيه "ببالغ الأسى الوفاة المفاجئة لستيلا تينانت في 22 ديسمبر 2020".

ووصفت العائلة ستيلا بأنها "كانت امرأة رائعة"، مضيفة "كانت مصدر إلهام لنا جميعاً. سنفتقدها كثيراً".

وكان مصور الأزياء ستيفن ميزل اكتشف العارضة المتحدرة من عائلة أرستقراطية بريطانية. وكان الاختيار يقع بانتظام على ستيلا لعروض جاني فرساتشي وجون غاليانو وألكسندر ماكوين، وكذلك لحملات "شانيل" الإعلانية.

وتصدرت ستيلا غلاف كبرى مجلات الموضة مثل "فوغ"، وتزوجت عام 1999 من المصور الفرنسي دافيد لاسنيه.

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