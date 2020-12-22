هندي مقيم في الإمارات يحقق أكبر عدد من أرقام «غينيس» القياسية

المصدر: دبي - البيان

أحرز رجل الأعمال الهندي المقيم في دولة الإمارات، رام كومار سارانجاباني، لقب صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي؛ ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود سارانجاباني لتحطيم أكثر من 100 رقمٍ قياسي عالمي في حياته.

كما حصل سارانجاباني على لقب المواطن الهندي صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية برصيد 17 رقماً قياسياً حتى الآن، ليتفوق بذلك على لاعب الكريكيت الشهير ساشين تيندولكار. وقد حطّم سارانجاباني جميع أرقامه القياسية التي حمل معظمها موضوع الإمارات في مدينة دبي، تعبيراً عن إعجابه الكبير بدولة الإمارات وماضيها المجيد وحاضرها المزدهر.

ونجح سارانجاباني في تحدّي نفسه وتخطي حدود قدراته في إحدى فعاليات يوم غينيس للأرقام القياسية في 18 نوفمبر 2020، لينجح في كسر ستة أرقام قياسية عالمية في سبع ساعات و50 دقيقة فقط.

كما سجل سارانجاباني العديد من الأرقام القياسية العالمية الجديدة، في إنجاز يعكس التأثير الملهم لدولة الإمارات.

ففي منافسةٍ مخصصة لتحطيم الأرقام القياسية أقيمت في يوم غينيس للأرقام القياسية لعام 2020، نجح سارانجاباني في كسر ستة أرقام قياسية عالمية في بضع ساعات؛ حيث كتب أكبر جملة مصنوعة من قطع المغناطيس في العالم، مستخدماً 50,102 قطعة لتكوين عبارة «أحب دولة الإمارات»، كما كتب أكبر كلمة مصنوعة من قطع المغناطيس في العالم، مستخدماً 50,020 قطعة لكتابة كلمة «دبي»؛ وتمكن من صنع أكبر بطاقة تهنئة إلكترونية تبلغ مساحتها 12 متراً مربعاً بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات؛ وتمكن من كتابة أكبر كلمة مصنوعة من الأوراق النقدية في العالم، مستخدماً 3,040 ورقة نقدية لكتابة كلمة «UAE»، إضافة إلى أكبر جملة مصنوعة من الأوراق النقدية، حيث استخدم 5,005 أوراق لكتابة «يوم غينيس للأرقام القياسية 2020»، كما صنع أصغر حزمة أوراق لعب في العالم بقياس 7 مم × 5 مم × 4.86 مم.

وأحرز سارانجاباني العديد من الأرقام القياسية العالمية الأخرى المتعلقة بدولة الإمارات ومنها أكبر تقويم مكتبي (تقويم الإمارات)، وأكبر كتاب مصغر يتضمن سلسلة صور متتالية من حيث عدد الصفحات (يعرض أفق دبي على امتداد 24 ساعة)، وأكبر لوحة فسيفسائية مصنوعة من الأوراق النقدية تُظهر عبارة «أحب دولة الإمارات»، وأطول سلسلة من البطاقات البلاستيكية تأخذ شكل علم الإمارات، وغيرها.

مكانة

وفي حديثه عن شغفه بتحطيم الأرقام القياسية، قال سارانجاباني: «تشكل مدينة دبي التي أعيش فيها منذ 17 عاماً وجهة الإقامة المفضلة لدي، وتعادل مكانتها في قلبي مكانة مدينة تشيناي التي ولدت فيها في بلدي الأم الهند؛ وأحب العمل على إحراز أرقام قياسية تتناول الأشياء الكبيرة والضخمة نظراً لارتباط ذلك بمدينة دبي التي تزخر بمعالم وهياكل معمارية فريدة وضخمة.

ويتيح لي ذلك أن أظهر للعالم بأسره مدى روعة دولة الإمارات وأهميتها كوجهة للتميز والإبداع والإنجازات التي تتجه دائماً نحو آفاقٍ جديدة. وقد أحرزتُ جميع الأرقام القياسية في مسيرتي حتى الآن هنا في الإمارات التي ستبقى موطناً لجميع إنجازاتي المستقبلية».

وأضاف سارانجاباني: «بدأت القصة بنقاش مع صديقي الذي ادعى حينها أن تحقيق الأرقام القياسية يحتاج لقدرات خارقة.

وقررت منذ ذلك الحين إثبات عدم صحة هذا الادعاء، كي أبرهن على أنه باستطاعة أي شخصٍ عادي تحطيم الأرقام القياسية أيضاً. ونجحت في شهر سبتمبر من عام 2017 في كسر أول رقم قياسي في غينيس عن أطول سلسلة من قطع المغناطيس بطول 500 متر تقريباً؛ وكانت هذه السلسلة طويلة بما يكفي لتحيط بكامل برواز دبي».

فرصة

وقد بدأ سارانجاباني مسيرته بتحطيم رقمٍ قياسي واحد شهرياً، ويتطلع بذلك إلى تحطيم 12 رقماً قياسياً عالمياً كل عام، لينجح في نهاية المطاف في كسر أكثر من 100 رقم قياسي في حياته

. وقد شكّلت إجراءات الإغلاق نتيجة للحد من انتشار كوفيد - 19 فرصة مثالية ساعدت سارانجاباني على تحقيق حلمه، حيث استغل كل وقته لتحطيم أرقام جديدة كان قد نال الموافقة عليها مسبقاً، علماً أن كل محاولة تتطلب منه نهج عملٍ يجمع بين التخطيط المكثف والإبداع والعمل الجاد.

وباعتباره المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نوميسبينج»، يعتقد سارانجاباني أن تحطيم الأرقام القياسية يساعده على الاسترخاء والتخلص من التوتر بعيداً عن جدول أعماله المزدحم. كما عمل سارانجاباني على تحويل إنجازاته القياسية إلى أفكار تجارية؛ حيث يسعى لبدء الإنتاج التجاري لأصغر حزمة من أوراق اللعب.

وأردف سارانجاباني: «أطمح من خلال إنجازاتي إلى إيصال رسالة مفادها أن تحطيم الأرقام القياسية يتطلب التحلّي بالبراعة والابتكار والتصميم وليس امتلاك القوة الخارقة. وقد نجحت في تحقيق إنجازاتي معتمداً على ذاتي من دون رعاية أو مساعدة، ويمكن للجميع تحقيق ذلك أيضاً من خلال الصبر والتصميم. وباعتباري مواطناً هندياً يقيم في الإمارات، يتمثل هدفي في تقديم إنجازات يفخر بها كلا البلدين».

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