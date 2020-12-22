الفنانة المصرية شهيرة: عائلتي أصيبت بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعربت الفنانة المصرية شهيرة عن تفاجئها بانتشار شائعات تفيد بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونفت زوجة الفنان الراحل محمود ياسين هذه الأخبار التي نشرها أحد المواقع الالكترونية والتي نسبت إصابتها للأخبار المتداولة عن أسرة نجلها السيناريست عمرو محمود ياسين.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" قالت شهيرة: «المصابين بفيروس كورونا في العائلة، زوجة عمرو ابني، ومحمود عمرو، وعالية عمرو، وأخت زوجة عمرو وأبنائها، والحمد لله حالتهم مستقرة وفي تحسن خلال الفترة الحالية».

وأوضحت: «إن الأسرة كلها كتبت عبر (فيسبوك) مين المصابين بالفيروس في العائلة ولم ينسب اسمي في أي من هذه (البوستات) ليه أنا، أنا الحمد لله انا كويسه وبصحة جيدة، المصابين بالفيروس من العائلة في مكان وأنا في مكان أخر، لعدم إصابتي بالفيروس».

وأضافت: «موضوع فيروس كورونا كل يوم بيزيد والموضوع بقا صعب جدا، ربنا يسترها على كل الناس، لأن مفيش بيت دلوقتي لا يوجد به حالة كورونا».

يذكر أن محمود نجل السيناريست عمرو محمود ياسين، كشف عبر «فيسبوك»، عن إصابته بفيروس كورونا، وعن إصابة والدته واخته وعدد من عائلة والدته، وكتب: «أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، يا ريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجه».

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