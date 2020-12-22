«دبي للثقافة» تنظم معرض الكتاب المستعمل

المصدر: (دبي - البيان)

يستمر معرض الكتاب المستعمل الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في نسخته الرابعة (2020) بمكتبة المنخول العامة بدبي، الذي انطلق في 8 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 24 منه، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في التأسيس لمجتمع قارئ، وانطلاقاً من التزام الهيئة بالمساهمة في تحقيق مبادئ الخطة الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 - 2026 الرامية إلى ترسيخ عادة القراءة بشكل مستدام لدى جميع فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، بمختلف أعمارهم.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرات البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة الذي أطلقته الهيئة تحت عنوان «دبي تقرأ» في العام 2017 بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب، وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات مجتمع الإمارات، وتطمح من خلاله لبيع الكتب المستعملة بأسعار رمزية ليتم إعادة الاستفادة منها، وليكون الكتاب في متناول الجميع.

تشهد نسخة العام 2020 من معرض الكتاب المستعمل إقبالاً لافتاً من قبل الجمهور، إذ يستعرض باقة متنوعة من الكتب الإنجليزية إلى جانب الكتب العربية للكبار والصغار، وذلك لتلبية حاجة جمهور المكتبة بثقافاته المختلفة، حيث يرتادها عدد كبير من غير العرب من أفراد المجتمع.

ويُعتبر المعرض من الفعاليات المرغوبة من قبل الجمهور، نظراً لأثره المهم في تنمية ثقافة القراءة واستدامتها بين أفراد المجتمع بشتى فئاتهم العمرية ومشاربهم الثقافية، ويواكب إيمان «دبي للثقافة» الراسخ بأهمية المكتبات والكتاب في بناء مجتمع مثقف متسلح بالعلم والمعرفة، وتسعى من خلاله إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال الذين يشكلون أجيال المستقبل، لتكون القراءة أسلوب حياة لها.

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