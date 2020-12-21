انطلاق ملتقى السمالية الربيعي افتراضياً

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس «عن بعد» فعاليات ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي. وخُصص الأسبوع الأول للمدربات التراثيات من خلال المراكز النسائية، وستبث جميع الورش عبر منصة نادي تراث الإمارات الإلكترونية.

وقدم مركز السمحة النسائي التابع للنادي أمس ورشتين الأولى عن إعداد القهوة قدمتها المدربة التراثية بخيتة الفلاسي والثانية عن «صنع الخزام» قدمتها المدربة موزة المزروعي.. كما بث المركز اليوم ورشة عن الطبخ الشعبي للمدربة موزة المهيري.

وقالت فاطمة التميمي، رئيس قسم الأنشطة النسائية في نادي تراث الإمارات، إن الملتقى يهدف إلى تعريف الطالبات بأهمية تراث الأجداد وكيفية المحافظة عليه والتعرف إلى العادات والتقاليد القديمة.

وأضافت إن الملتقى يتضمن العديد من الورش المتنوعة التي تزود الفتيات مهارات عالية ومعارف كثيرة تساير عادات الإمارات وتقاليد الأجداد.. مشيرة إلى أن فعاليات ملتقى السمالية الربيعي متواصلة في الأسبوع الأول ببث ورش متنوعة من مركزي أبوظبي والعين النسائيين.

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