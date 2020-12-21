"صاحي الليل" تعيد جورج وسوف إلى الساحة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أربعة أيام فقط هي الفاصلة بينا وبين إطلالة الفنان جورج وسوف في دبي، في حفل غنائي يقام على مسرح دبي فستيفال أرينا، ويطل فيه ايضاً الفنان ملحم زين، ويبدو ان وسوف سيأتي إلى دبي، حيث عبر مرات عديدة عن سعادته بلقاء الجمهور، وجعبته عامرة بأغنيات جديدة، سيقدمها لأول مرة على خشبة المسرح، وعلى رأسها "صاحي الليل"، الأغنية التي أطلق "سلطان الطرب" كليبها أخيراً، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، لتطل الأغنية بعد ذلك على "يوتيوب"، في وقت اقتربت فيه عدد مشاهداتها من المليون، في غضون 4 أيام.

"سلطان الطرب"، آثر أن يختتم عام 2020، بأغنيته الجديدة التي كتب كلماتها ملاك عادل، ولحنها محمد يحيى، أما التوزيع الموسيقي فتولاه سليمان دميان، في حين تربع ردولف جبر على كرسي إخراج كليب الأغنية التي أعادت وسوف إلى الساحة الغنائية بعد غيابه عنها منذ أكثر من عام، حيث كانت آخر أغنياته "سكت الكلام" التي أطلقها في ابريل 2019.

في أغنيته الجديدة، نجح جورج وسوف في كسر رتابة المشهد الفني، حيث يضج عمله بالحياة والحب، فيما تميز الكليب باستناده إلى فكرة جديدة في تقديم المشاهد، التي قدم من خلالها المخرج رودولف جبر، لوحات راقصة من "العيار الثقيل" تولت فرقة "مياس" تقديمها، وترجمت اللوحات فكرة ومعاني الأغنية، وهو ما تجسد في المشهد الأول تحديداً، والذي أطل على شكل ساعة، اجتمعت الراقصات في دائرتها، وادين مشاهد جذابة للغاية.

يذكر أن جورج وسوف، كان قد احتفل أخيراً بخطوبة نجله جورج جونيور وسوف، حيث قام بنشر صوراً تجمع نجله وخطيبته، على "انستغرام"، وعلق عليها بالقول: "ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وإيلينا سركيس على الطريقة "المودرن" نظراً للأوضاع "الكورونية".

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