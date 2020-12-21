«خورفكان».. ملحمة سينمائية تجسّد التضحية

المصدر: (الشارقة - البيان)

عاش أكثر من 18 ألفاً من سكّان وزوّار خورفكان، لحظات استثنائية في ليالي عرض الفيلم السينمائي (خورفكان)، الذي أنتجته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وقدّمته على مدرج المدينة الجديد، الذي تم افتتاحه مؤخراً، خلال الفترة من 15 حتى 19 ديسمبر الجاري، وترافق معها سلسلة من الفعاليات التراثية.

وعاد الجمهور خلال العرض إلى ذاكرة مليئة بالمشاهد والصور التي تروي ملاحم البطولة والتضحية، جسّدها أجدادهم، دفاعاً عن مدينتهم، قبل أكثر من 400 عام، وذلك خلال مشاهدتهم العمل المستوحى من المؤلّف التاريخي (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي)، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث لم يكن العرض اعتيادياً، بل كرنفالاً عاشه أبناء المدينة على امتداد خمسة أيام.

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